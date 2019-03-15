dota2自走棋新版本大招流怎么玩 新版本大招流吃鸡攻略分享

dota2自走棋新版本上线后，不少阵容buff进行了改动，。那么在新版本中大招流该怎么玩呢？下面小编为大家分享一下dota2自走棋新版本大招流吃鸡攻略，一起来看看！
dota2自走棋上线以来是非常火爆的，游戏中有很多的流派，今天小编将为大家带来了dota2自走棋新版本大招流玩法详细介绍，感兴趣的玩家一起来看看吧!
dota2自走棋新版本大招流玩法详细介绍：
在自走棋里面有很多流派，比如：以灵魂守卫为核心的恶魔阵，以巨魔战将为核心的巨魔阵，以圣堂刺客为核心的刺客阵，以龙骑士为核心的骑士阵，以伐木机为核心的地精阵等等。玩家在游戏中需要随机应变选择适合自己的阵法，下面笔者聊一聊我最近非常喜欢的流派-大招流，什么是大招流呢?顾名思义就是用大招“pia~pia~pia” 骑着对面打。那么大招流是怎么玩的呢?下面是笔者总结的最详细攻略，建议收藏!
上面这两张图片是我在判定牌位时的其中2场，当时是在判定牌位的前2场，我还没有摸清游戏的套路，所以输得很彻底。
当时笔者组了3地精，6法，6骑，结果全都被暴打，从来没有挺进过前3!这应该是我当时运气太差或者技术太菜吧。输并不可怕，可怕的是不思进取，之后我开始查询资料，找到了“大招流”并且使用这一套功法南征北战赢下了很多的“战役”。下面笔者就分享一下自己关于大招流的一些经验。
前期
大招流其实是由闪电幽魂的3法搭配上任意一个坦克阵容进化而来的，玩家前期需要3战士，而前期我们可以得到的战士有小小(1块钱)，巨牙(1块钱)，斧王(1块钱)，剑圣(2块钱)，鱼人守卫(2块钱)和狼人(3块钱)。在选战士的时候要注意以下三点。
一，1块钱的情况下首选巨牙和斧王(小小直接pass，如果运气巨差没有巨牙和斧王那就勉为其用吧)， 2块钱的情况下一定要抓到剑圣(因为剑圣可以陪你一路走到最后并且剑圣升到3星的时候转圈圈非常给力) ，3块钱的狼人可以选来玩玩但是也是用来过渡的。
二，我们在找战士的时候可以顺便瞄一下2块钱的兽王，兽王虽然是猎人但是他的AOE飞斧非常凶猛，而且兽王还可以一直陪你到最后。
三，我们在找战士/法师的过程中如果运气特别差怎么办?别着急，这时候我们可以选一些强势的AOE角色(比如痛苦女王和影魔)来过渡一下。
当我们选好3战士的时候(前期最佳战士阵容：巨牙，斧王，剑圣)，接下来就要找3法师了。
在法师里面我们只需要关注这四个就可以了，其他的不用考虑，这四个法师分分别是：冰晶室女(2块钱)，闪电幽魂(3块钱)，光之守卫(4块钱) ，巫妖(5块钱)。巫妖前期不用想，所以正常情况下：玩家拿3法的顺序是闪电幽魂>冰晶室女>光之守卫 (玩过的玩家应该都知道，光之守卫虽然伤害贼鸡儿凶，但是缺点也很明显-大招太慢)。
中期(人口6~8)
中期的时候游戏节奏会大幅度的减慢并且有些菜鸡开始陆续出局了，这时候你会发现前期的战士开始乏力了，扛不住了，马上就要死翘翘了，怎么办?这时候我们就需要寻找新的战士了，这个时候的战士要开始以控场保护法师为主。
在中期的时候笔者推荐的战士是海军上将和末日使者，这两个都是4块钱的。海军上将是我最喜欢的中期战士，他的大招有变相BUFF(虽然伤害降低了一些，但是眩晕时间长了，中期控场最重要)。经过一番买买买，你的中期组合基本上也成型了(剑圣，海军上将，末日使者，冰晶室女，闪电幽魂，光之守卫再挂个兽王/痛苦女王/影魔)，此时的你可以用一句话来形容-神挡杀神佛挡杀佛!这套阵容有着前排3战士护甲BUFF，后排3法师减魔抗BUFF，双人类缴械BUFF，放兽王上场还有2兽人加250血BUFF，这时候我真想唱“无敌是多么寂寞”，哈哈哈，献丑了。
后期(8人口以上)
后期就类似于吃鸡里面的决赛圈了，此时菜鸡都已出局，场上估计也就剩下4个左右的狼人玩家吧。这时候我们要做到知己知彼才能百战百胜，首选要找前3名的玩家看一下他们玩的是什么流派。
如果敌方是回血能力特别强的地精阵，不要忧虑，赶快拿出5块钱“疯”抢地精工程师，矮人直升机，然后用伤害灌他。此时因为你有冰晶室女，所以大招的速度非常快。注意：这时候一定要尽量分散着摆放角色，避免被一波团灭(一家人整整齐齐)。
如果敌方玩的是肉装坦克骑士阵，怎么办呢?不要忧虑，赶快拿出5块钱“疯”抢谜团，此时你可以按最大百分比扣别人的生命，而且还有闪电幽魂和谜团的2元素石化BUFF，一点都不虚。
如果敌方玩的是伤害爆炸的刺客阵(法师躲在后面瑟瑟发抖)，不要忧虑，赶快拿出5块钱“疯”抢潮汐猎人(范围CC)并且把角色放在最右或最左的角落，这么做的目的很简单：保护法师，保护法师，保护法师(重要的事情说三遍)，此时你用战士围住法师形成了一个安全保护网，可以让法师活的更久一点。
最后，新手玩家看完上面的大招流攻略，可能会想“如果以后每一局都能按照这样的套路来玩，那我岂不是可以所向披靡百战百胜了?”答案是：你想得美!自走棋这款游戏也是有运气成分存在的，这一点和吃鸡类游戏很相似，我认为这也是它的魅力所在，有变数才更能考验玩家的随机应变能力。
食尸鬼面具是全境封锁2游戏中的一种道具，很多玩家都很喜欢，那么在游戏中食尸鬼面具怎么获得呢?这边91手游网小编给大家介绍下吧！全境封锁2食尸鬼面具获取攻略首先，我们需要d抵达地图上的这个位置“西波托马克公园”顺路还可以去把凤凰点拿了，简直nice!西波托马克公园然后你会发现边上有台电脑，和它交互一下
最近很多用户都在问红魔Mars怎么开启口袋模式?在哪开启？相信不少小伙伴都不知道吧，那么今天91手游网小编就给大家介绍下吧！红魔Mars口袋模式开启方法介绍：第一步：打开手机，在手机主界面找到【设置】图标点击打开第二步：点击进入设置界面之后，找到【锁屏和面部识别】选项，点击打开第三步：找到【锁屏防误
华为mate20x是华为mate系列的一款手机，但是很多小伙伴都不知道华为mate20x怎么设置抬起亮屏?下面就跟着91手游网小编来看看吧！华为mate20x抬起亮屏设置教程一览：1、打开华为mate20x的手机桌面，点击进入【设置】，2、在设置页面找到并点击打开【智能辅助】，3、进入智能辅助页面后
魅族note9是魅族手机的一个新款，相信不少用户都不知道魅族note9怎么隐藏应用软件吧?那么今天91手游网小编就给大家介绍下吧！魅族note9隐藏应用软件方法分享：1.打开魅族note9，在手机桌面找到【设置】选项，点击进入。2.进入设置选项之后，找到【指纹和安全】选项，点击打开。3.找到【隐私模
三星s10+是三星s10系列中的一款，很多网友都很喜欢，那么三星s10+拍照如何添加滤镜呢?下面就跟着91手游网小编来看看吧！三星s10+拍照滤镜设置教学：1、进入手机桌面，点击【相机】。2、向左滑动屏幕进入滤镜效果。3、目前为无效果状态，选择您喜欢的效果，如【自动】。注意：也可在此处下载其他模式。
最近不少小伙伴都在问QQ限时聊天在哪里?限时聊天在哪里进入?相信很多用户都很好奇吧，那么今天91手游网小编就给大家介绍下吧！QQ限时聊天的教程：1、其实想要使用QQ“限时聊天”服务的话，大家就得在进入到“联系人”页面，从上方的菜单里找到“QQ扩列”功能(如下所示)。2、这时候我们就可以找到“限时聊天
扩列是QQ新上线的一个功能，但是不少用户都不知道QQ扩列在哪里进?该怎么开启好？这边91手游网小编给大家介绍下吧！QQ开启扩列功能的步骤：其实查看QQ“扩列”功能的方法并不复杂，大家需要先点击QQ主页底端的“联系人”分类选项，这样就可以通过上方的菜单里找到“QQ扩列”服务(如下所示)。不过由于QQ的
三星s10+是三星s10系列中的一个新款手机，相信不少小伙伴都不知道三星s10+怎么关闭拍照声音?那么今天91手游网小编就给大家介绍下吧！三星s10+关闭拍照声音教程：1、在待机界面下，点击【相机】图标。2、点击右上角【设置】图标。3、向上滑动菜单。4、点击【快门音】关闭开关即可。
全境封锁2是一款第三人称射击+角色扮演游戏，全境封锁2复古战场制服怎么获得呢?全境封锁2游戏中复古战场制服是一个隐藏服装，玩家需要完成对应的隐藏支线任务才可以获得这套外观，感兴趣的玩家和小编一起来看看吧!全境封锁2隐藏服装复古战场制服获得方法在拾荒时偶然发现了一个隐藏支线任务，完成之后就可以拿到这套
DNF是一款动作类游戏，DNF游戏中女枪光环就是枪炮之绮华光环，很多玩家都想要枪炮之绮华光环却不知道怎么获得的，想要获得枪炮之绮华光环的玩家和小编一起看看获取方法介绍吧!DNF枪炮之绮华光环获得方法介绍购买二次觉醒系列手办风暴骑兵。可以从中获得风暴骑兵二觉手办，下一款二觉手办优惠券，迷你尊享礼盒(随