dota2自走棋新版本大招流怎么玩 新版本大招流吃鸡攻略分享

2019-03-15 16:42:39 来源：91单机游戏 编辑：NO

dota2自走棋新版本上线后，不少阵容buff进行了改动，。那么在新版本中大招流该怎么玩呢？下面小编为大家分享一下dota2自走棋新版本大招流吃鸡攻略，一起来看看！

dota2自走棋上线以来是非常火爆的，游戏中有很多的流派，今天小编将为大家带来了dota2自走棋新版本大招流玩法详细介绍，感兴趣的玩家一起来看看吧!

dota2自走棋新版本大招流玩法详细介绍：

在自走棋里面有很多流派，比如：以灵魂守卫为核心的恶魔阵，以巨魔战将为核心的巨魔阵，以圣堂刺客为核心的刺客阵，以龙骑士为核心的骑士阵，以伐木机为核心的地精阵等等。玩家在游戏中需要随机应变选择适合自己的阵法，下面笔者聊一聊我最近非常喜欢的流派-大招流，什么是大招流呢?顾名思义就是用大招“pia~pia~pia” 骑着对面打。那么大招流是怎么玩的呢?下面是笔者总结的最详细攻略，建议收藏!

上面这两张图片是我在判定牌位时的其中2场，当时是在判定牌位的前2场，我还没有摸清游戏的套路，所以输得很彻底。

当时笔者组了3地精，6法，6骑，结果全都被暴打，从来没有挺进过前3!这应该是我当时运气太差或者技术太菜吧。输并不可怕，可怕的是不思进取，之后我开始查询资料，找到了“大招流”并且使用这一套功法南征北战赢下了很多的“战役”。下面笔者就分享一下自己关于大招流的一些经验。

前期

大招流其实是由闪电幽魂的3法搭配上任意一个坦克阵容进化而来的，玩家前期需要3战士，而前期我们可以得到的战士有小小(1块钱)，巨牙(1块钱)，斧王(1块钱)，剑圣(2块钱)，鱼人守卫(2块钱)和狼人(3块钱)。在选战士的时候要注意以下三点。

一，1块钱的情况下首选巨牙和斧王(小小直接pass，如果运气巨差没有巨牙和斧王那就勉为其用吧)， 2块钱的情况下一定要抓到剑圣(因为剑圣可以陪你一路走到最后并且剑圣升到3星的时候转圈圈非常给力) ，3块钱的狼人可以选来玩玩但是也是用来过渡的。

二，我们在找战士的时候可以顺便瞄一下2块钱的兽王，兽王虽然是猎人但是他的AOE飞斧非常凶猛，而且兽王还可以一直陪你到最后。

三，我们在找战士/法师的过程中如果运气特别差怎么办?别着急，这时候我们可以选一些强势的AOE角色(比如痛苦女王和影魔)来过渡一下。

当我们选好3战士的时候(前期最佳战士阵容：巨牙，斧王，剑圣)，接下来就要找3法师了。

在法师里面我们只需要关注这四个就可以了，其他的不用考虑，这四个法师分分别是：冰晶室女(2块钱)，闪电幽魂(3块钱)，光之守卫(4块钱) ，巫妖(5块钱)。巫妖前期不用想，所以正常情况下：玩家拿3法的顺序是闪电幽魂>冰晶室女>光之守卫 (玩过的玩家应该都知道，光之守卫虽然伤害贼鸡儿凶，但是缺点也很明显-大招太慢)。

中期(人口6~8)

中期的时候游戏节奏会大幅度的减慢并且有些菜鸡开始陆续出局了，这时候你会发现前期的战士开始乏力了，扛不住了，马上就要死翘翘了，怎么办?这时候我们就需要寻找新的战士了，这个时候的战士要开始以控场保护法师为主。

在中期的时候笔者推荐的战士是海军上将和末日使者，这两个都是4块钱的。海军上将是我最喜欢的中期战士，他的大招有变相BUFF(虽然伤害降低了一些，但是眩晕时间长了，中期控场最重要)。经过一番买买买，你的中期组合基本上也成型了(剑圣，海军上将，末日使者，冰晶室女，闪电幽魂，光之守卫再挂个兽王/痛苦女王/影魔)，此时的你可以用一句话来形容-神挡杀神佛挡杀佛!这套阵容有着前排3战士护甲BUFF，后排3法师减魔抗BUFF，双人类缴械BUFF，放兽王上场还有2兽人加250血BUFF，这时候我真想唱“无敌是多么寂寞”，哈哈哈，献丑了。

后期(8人口以上)

后期就类似于吃鸡里面的决赛圈了，此时菜鸡都已出局，场上估计也就剩下4个左右的狼人玩家吧。这时候我们要做到知己知彼才能百战百胜，首选要找前3名的玩家看一下他们玩的是什么流派。

如果敌方是回血能力特别强的地精阵，不要忧虑，赶快拿出5块钱“疯”抢地精工程师，矮人直升机，然后用伤害灌他。此时因为你有冰晶室女，所以大招的速度非常快。注意：这时候一定要尽量分散着摆放角色，避免被一波团灭(一家人整整齐齐)。

如果敌方玩的是肉装坦克骑士阵，怎么办呢?不要忧虑，赶快拿出5块钱“疯”抢谜团，此时你可以按最大百分比扣别人的生命，而且还有闪电幽魂和谜团的2元素石化BUFF，一点都不虚。

如果敌方玩的是伤害爆炸的刺客阵(法师躲在后面瑟瑟发抖)，不要忧虑，赶快拿出5块钱“疯”抢潮汐猎人(范围CC)并且把角色放在最右或最左的角落，这么做的目的很简单：保护法师，保护法师，保护法师(重要的事情说三遍)，此时你用战士围住法师形成了一个安全保护网，可以让法师活的更久一点。

最后，新手玩家看完上面的大招流攻略，可能会想“如果以后每一局都能按照这样的套路来玩，那我岂不是可以所向披靡百战百胜了?”答案是：你想得美!自走棋这款游戏也是有运气成分存在的，这一点和吃鸡类游戏很相似，我认为这也是它的魅力所在，有变数才更能考验玩家的随机应变能力。