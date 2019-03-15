鬼泣5卡瓦列雷安杰罗怎么打 boss卡瓦列雷安杰罗打法技巧解析

2019-03-15 16:40:58 来源：91单机游戏 编辑：NO

鬼泣5卡瓦列雷安杰罗是游戏中难度很高的一个boss，不少玩家都还没通过，那么这个boss有什么打法技巧呢？下面就一起跟小编来了解一下吧！

鬼泣5卡瓦列雷安杰罗BOSS在游戏中是比较厉害的，同时一个进阶型的BOSS，下面就一起来看看鬼泣5卡瓦列雷安杰罗BOSS打法详解，感兴趣的玩家一起来看看吧!

鬼泣5卡瓦列雷安杰罗BOSS打法详解：

卡瓦列雷在原版黑骑士安杰罗的基础上进行了升级，伸缩自如的盾牌攻防一体，因为体内有翠西，所以还会放闪电。

向侧边闪避射来的闪电。

它的挥剑攻击不好躲，但是可以和它对剑!对剑不仅格挡了它的攻击，还能借此机会反击。所以不要怂就是上去干，这样会让战斗更加爽快，且对自己有利。

它用盾牌防御时，直接打盾牌，伤害到一定程度后可以破防，破防后它会晕一会儿，趁此时机狠狠砍它。

它有时会躲到远处放闪电，远离地上的紫色光点就可以避开。

击败BOSS后，BOSS身上的铠甲与刚才劈成两半的摩托组合，变成了但丁的新武器。