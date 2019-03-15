全境封锁2新手使用什么武器最好 全境封锁2新手武器选择攻略

2019-03-15 16:39:40 来源：91单机游戏 编辑：NO

全境封锁2最近非常热门，很多网友都入手了这款游戏，那么在这款游戏中新手选择什么武器最好呢？下面小编就为大家分享一下全境封锁2新手武器选择攻略，一起来看看！

全境封锁2是一款非常好玩的多人开放世界动作射击RPG游戏，游戏中有很多的武器供玩家选择，今天小编将为大家带来全境封锁2新手武器选择攻略，感兴趣的玩家一起来看看吧!

全境封锁2新手武器选择攻略：

先说突击步枪

AR基本上拿到手都很快上手使用(除了少数几种特种枪，我762扩容呢)

比较好的模板是36，斯嘎还有416和M4，因为都有扩容配件，在没有随机到长弹夹的情况下能够保证火力持续性，大家都知道这个游戏30发基本上打不死怪的。难用一点的枪有AK，法玛斯。

再说一下BR

半自动这代如果能够上手的话还是很强的，但是新手最好还是用连发武器比较好。

个人偏爱MK17和MDR这两把武器，这两把武器属于手感一流的，属性最平衡的BR了，其他的模板都有各种缺点：比如M1A弹夹太少，轻型M4弹夹够用但是射速太慢，ACR射速合适弹夹也大但是又太跳了。

冲锋

作为唯一一种自带暴击的武器，长弹夹居然减暴击几率，拿10发子弹换10%的暴击减少(阿育你怎么想的，正常人都知道怎么选好吧)。因为弹夹的限制，导致在实战中SMG的效率明显不如隔壁AR，BR还有轻机枪，所以在练级的过程中很疲软。在没有合适的装备BD的情况下不建议大家拿SMG去打怪，好一些的微冲模板有汤米(就是汤普森50发的版本)，RushB和MP5。

关于轻机枪和精确步枪

机枪的单发伤害高，弹夹大，适合副本和推图使用。

好用的类型有M60和M249，MG5虽然射速快，但是只有五十发而且因为机枪攻击模式的问题，会导致DPS的效率明显偏低，然后还有RPK，这把枪我很喜欢。但是很难上手，建议新手不要去用(RPK是唯一一把不是弹链供弹的机枪)。

精确步枪

精确步枪都大同小异，武器模板基本都差不多。不建议新手使用，因为全境里面的人都是奥运百米冲刺冠军，你很容易就会miss。

需要注意的一点是精确步枪分弹夹上单和一发一发推弹两种上弹模式，如果一定打狙的朋友们还是用弹夹上弹更好(单发推弹会极大影响战斗节奏)

弹夹狙有：SVD，定制M44，纤维M700，SR1和SRS。

霰弹枪

霰弹枪是AB测我比较喜欢的武器，伤害高，能够打出硬直。但是缺点也很明显，弹夹容量和射程都不咋地。

目前已知的霰弹枪模板有：M870高速，super90，M870(就是R6里面那把)，双管喷，SAGA12。

霰弹枪不建议新手使用，因为需要贴身作战，而对于新手来说贴身的情况下容错率又比较底，因为对于怪来说你是很脆很脆的。

个人比较喜欢的是super90和小叮当两把喷子，这两把手感相对来说比较好，不容易射到天上去，然后满弹夹稳定可以喷死金怪(不是boss)

关于AR的一点补充：其实AR我还漏了一把神器没说，那就是CTAR21。这把枪的性能我认为可以跟M4一战，不论是射速，准确度还是稳定性都是相当优秀的一把枪(最重要的还是帅，无托步枪了解一下)。