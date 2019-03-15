华为nova4e评测 华为nova4e好用吗

华为nova4e已经正式发布了，很多用户都在问华为nova4e好用吗？值得购买吗？小编为大家带来了华为nova4e评测，一起来看看吧。
兼顾颜值与实用，外观晶莹剔透
华为nova 4e一共有3个颜色版本，分别为幻夜黑，珍珠白和雀翎蓝，小编所上手的产品颜色版本为珍珠白。从正面看上去，息屏状态下的华为nova 4e除了前置摄像头稍加点缀之外，整块屏幕浑然天成。配置方面，华为nova 4e采用6.15英寸的"珍珠全面屏"，屏占比高达84.1%，如此高屏占比使得华为nova 4e在亮屏的情况下也能够给人一种视觉极限感，特别是在看电影和玩游戏的时候，体会更深。
另外后背兼顾颜值与手感，采用了目前潮流的弧形设计，温润的玻璃在精致工艺下显得晶莹剔透，而仅有7.4毫米厚度和159克的机身重量，也使得华为nova 4e在轻薄性方面同段位实则出色，接着大家关心的3.5mm耳机接口同样不少，总的来说，外观设计方面，华为nova 4e无论是颜值还是实用性均是无可挑剔。
3200万自拍镜头，一拍就爱上
此次华为nova 4e最大的特色之一就是在自拍方面，极其良心。本次，华为nova 4e采用了3200万立体美颜(f/2.0光圈，支持固定焦距)自拍镜头，毫不夸张的说，一上手华为nova 4e的自拍，笔者就深深的爱上了。
先来看一张白天照，从实际成像表现，前置摄像头的表现令人惊喜。高解析和锐利表现将头发以及轮廓等细节还原到位，其次在视野更开阔的同时还能够使脸变得更小，接着再配合美颜功能，整个样张看起来比较精致。
另外为了考验华为nova 4e的自拍上限，小编特意还在小区暗光下下对自己进行了测视，效果同样也让人满意。没有受光线强弱的影响，脸部很干净自然的展示了出来，身边朋友都有点不敢相信，同时表情也能够抓拍到位。而正是有着强大的像素加持，使得即使是在拍摄环境不理想的情况下，华为nova 4e也能够充分保证被拍人的轮廓清晰分明。
当然能够做到以上效果其实除了华为舍得下本之外，优化也是很重要的一方面原因。有了AI立体美颜的加持，在拍摄时，华为nova 4e能够判断用户的脸型、性别、年龄段等，并将其进行归类。接着对不那么完美的局部，进行"立体整形"。其次华为nova 4e这颗前置镜头还可智能识别8类200+种场景，一景一调校，这一切使得定制美颜照将不再是一个难题。
三摄登场，拍摄霸气而不失细腻
现如今三摄镜头搭配也已经成为了一种潮流，华为更是在这方面经验老道。后置方面，华为nova 4e此次采用了2400万AI超广角三摄(2400万高清主摄(f/1.8光圈，广角镜头)+800万120度超大广角镜头+200万虚化镜头)，加上其独特的优化，使得其无论是在白天还是在夜间都拥有一个极佳的成像水准。
看这随意一张路边照，整个画面宽容度较高，样张中的房屋、树木、天空等等画面细节都保留出色，并且能够经得起放大，例如人行道上的小女孩，在放大过后其衣角以及五官轮廓依旧清晰可见，远处的酒店名字色彩还原准确，照片饱和度也恰如其分，简单的说华为nova 4e非常适合拍摄这种比较大气的场面。
其次在拍摄花草方面，华为nova 4e也是给人一种不可小看的实力，例如这一张近摄照，在对焦准确的情况下，树枝细节以及花朵得到了最为清晰的展现，后背的植物以及天空也得到了应有的虚化，整体风格让人沉迷其中，只能说华为手机拍照当下能够如此出名还是有原因的。
GPU Turbo 2.0加持，性能依旧出色
无论何时何地，手机性能均是一切体验的基础，这一点相信华为比我们更懂。为此华为nova 4e配备了目前已经得到认可的麒麟710处理器，辅以6GB+128GB的大内存，经过实测，当下市面上的主流游戏都可流畅运行，于此同时别忘了，华为nova 4e还良心的用上了华为自研的黑科技——GPU Turbo 2.0技术。最后3340mAh大容量电池+9V2A安全快充使得这一切的续航能力也有了一个充足的保障，正常情况下，满足一天的使用没有问题。
最后系统体验部分，华为nova 4e搭载了备受好评的EMUI 9.0.1智慧系统，日常使用体验较为出色，几乎一拿到手机就上手了。当然这里还有几个亮点功能值得一提，华为nova 4e拥有一键无线打印功能，这在大家都常用手机办公的今天方便了许多。此外华为nova 4e AI智能也很出色，特别是在AI识物方面，目前常见的宠物，花草，车型以及名人方面其都能够做到智能识别，并准确告知。这也将是未来手机系统的一个发展趋势，手机让生活更高效。
综上所述：平心而论，作为一款中端机型来讲，华为nova 4e各方面的体验最终没有让人失望，其在继承了nova 系列一贯的高水准之下，仍有明显的亮点露出，值得敬佩，其实也无须多说，一个系列一款产品能够热门起来也是有原因的，华为nova 4e如今已经可以说是nova 系列新一代的代表性产品，可以预估未来又将是一款爆款，毕竟有实力的从不会被辜负。
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