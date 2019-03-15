堡垒之夜X的宝藏怎么玩 X的宝藏玩法技巧介绍

2019-03-15 16:37:07 来源：91单机游戏 编辑：NO

堡垒之夜X的宝藏是游戏中新上线的一种玩法模式，相信很多小伙伴都还不知道该怎么玩吧？下面小编为大家介绍一下堡垒之夜X的宝藏的游戏玩法技巧，一起来看看吧！

堡垒之夜X的宝藏怎么玩?X的宝藏怎么挖出?还不是很了解的玩家们，下面小编就为大家带来具体介绍，接着往下看吧。

X的宝藏与挖出宝箱攻略：

埋藏的财宝：按照藏宝图发现岛上隐藏的战利品!找到标记该点并开始挖掘的X的宝藏。

地下宝藏图

这是一种能够用来追踪埋藏宝箱的地图。

箱子里装满了传奇战利品。

宝藏在标有“X”的地点!宝箱必须使用采集工具进行挖掘。

1)一次只能持有一张地图。

5)传奇品质。

3)可在地面和宝箱中找到。

降低了加兰德步枪的几率

1)将从宝箱中获得加兰德步枪的几率由14.41% 降至13.39%。

2)将从地面战利品中获得加兰德步枪的几率由2.41%降至2.24%。

降低了黏性手雷的几率

1)将从宝箱中获得黏性手雷的几率由9.42%降至5.52%。

2)将从地面战利品中获得黏性手雷的几率由1.27%降至1.02%。

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