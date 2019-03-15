鬼泣5雷电骑士打法技巧是什么 鬼泣5卡瓦列雷·安杰罗打法心得详解

2019-03-15 16:36:42 来源：91单机游戏 编辑：zw

很多小伙伴最近都在玩鬼泣5游戏，不少玩家都在问在鬼泣5游戏中黑骑士BOSS该怎么打?很多小伙伴对此非常困惑，那么，鬼泣5卡瓦列雷·安杰罗打法心得是什么样子的呢？下面小编为大家介绍一下鬼泣5黑骑士打法技巧，想知道的小伙伴一起来看看吧！

鬼泣5黑骑士打法技巧

黑骑士在远处时，会一边放射电光一边前进，此时也应一边闪避一边拉近距离。

近身后，推荐和其进行拼刀，成功后可造成大硬直。

打到半血后，黑骑士会多出一招瞬移，威胁较大，必要时可以变成魔人进行应对。