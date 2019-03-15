全境封锁2东下城区猎人在什么地方 击杀东下城区猎人攻略一览

2019-03-15 16:36:03 来源：91单机游戏 编辑：﹍ɑ。群℡

全境封锁2是一款第三人称射击+角色扮演游戏，全境封锁2游戏里玩家需要击杀东下城区猎人，不过大家还不知道在东下城区猎人都在哪里。小编目测了一下，游戏地图上有8个猎人，快来看看如何找到它们并击杀吧!

全境封锁2击杀东下城区猎人攻略

首先到这里，有个凤凰币和一个白区boss。

怪清完以后分别到这两个地方按一下，猎人会在庭院中央刷出来。

击杀后获得面具和一把象牙钥匙。

目测整个DC应该有8个猎人，因为白宫里有个箱子需要8个象牙钥匙开启。

用TAC-50爆头可一击秒杀，就算秒不掉，也能让他残血。

以上便是小编带来的全部内容，希望大家喜欢。