vivoapex2019价格是多少 vivoapex2019值得入手吗

2019-03-15 16:35:48 来源：91单机游戏 编辑：NO

vivoapex2019是vivo最新推出的一款手机，相信很多小伙伴都想入手吧？那么vivoapex2019价格是多少？vivoapex2019值得入手吗？一起跟小编来了解一下吧！

vivoapex多少钱?还不是很了解的朋友们，下面小编就为大家带来vivoapex2019价格介绍，接着往下看吧。

vivoapex多少钱?

发布会上并未公布vivoapex 2019的售卖价格，官方也没有提到它的价格，不过根据这款手机展示的各项技术来看，价格肯定不会太便宜，预计至少在四千以上。

在外观方面，vivoapex采用曲面玻璃材质，官方将其独特的设计定义为“Super Unibody”超级一体。

vivo APEX 2019采用了双感应隐藏按键方式来代替传统机械按键，将电容触控和压力触控结合了起来。在按键内部，APEX 2019配备了三枚电容式按键以及两枚压力按键，通过搭载的高清线性马达实现更真实的触感反馈。

vivo APEX 2019搭载全屏幕发声技术，通过微振动单元实现屏幕发声，避免在前面板开孔，不仅如此，APEX 2019还采用零孔扬声器设计，可通过机身发声。

充电接口方面，vivo APEX 2019使用了磁吸充电接口，支持自动吸附，可实现真正的“盲插”。与以往的磁吸接口不同，APEX 2019通过多次切割磁性材料南北极，做到了平面结构，称为“自锁定磁吸接口”。

vivo APEX 2019搭载创新性的全屏幕指纹技术，它配备了几乎覆盖全屏幕的指纹传感器，可以实现任意位置双指指纹录入和解锁，还具有指尖点亮功能，并且可以通过指纹解锁快捷进入APP。

此次vivo APEX 2019采用了不等厚玻璃机身，实现了如“水滴”般通透的视觉效果。玻璃热弯工艺与CNC精雕工艺结合，再经过打磨抛光，最终成就了APEX 2019的通透外观。vivo APEX 2019有钛光银、云母白、陨石灰三种配色。

硬件配置方面，vivo APEX 2019搭载骁龙855移动平台，辅以12GB+512GB超大存储组合，并且还支持5G。

发布会上也没有提到什么时候发售，能不能量产也是个未知数，一旦实现量产相信会有很多人愿意尝鲜。

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