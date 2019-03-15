vivoapex2019什么时候上市 vivoapex2019发售时间介绍

2019-03-15 16:33:37 来源：91单机游戏 编辑：NO

vivoapex2019是小米最新曝光的一款新型手机，相信很多小米粉丝都很想入手吧？那么这款新手机什么时候发售呢？下面就一起跟小编来了解一下吧！

vivoapex2019什么时候发布?还不是很了解的玩家们，下面小编就为大家带来发布时间介绍，接着往下看吧。

vivoapex2019什么时候发布?

今天上午，vivo在官方微博放出了新品的预热海报，并配文“至简未来”，这张预热海报也确认此前曝光过的神秘新品为APEX 2019，发布会将在1月24日举行。

vivo在去年MWC上推出的第一代APEX手机惊艳全场，探究全面屏最极致的意义瞬间吸引了众多用户的目光，更重要的是在短时间内就实现了技术下放并量产。

从宣传海报与之前曝光的信息来看，极简的设计和前沿的技术将是APEX 2019的核心，比如机身无实体按键设计。此外，APEX 2019还有可能在机身材质上玩出新花样，说不定是新的金属材质。

作为2019年的旗舰，处理器如无意外将是高通骁龙855。但毫无疑问，APEX 2019最引人关注的当然还是外观设计方面，随着时间的推移，相信vivo会放出更多关于该旗舰的消息。

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