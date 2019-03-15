刀塔自走棋巨魔战士流怎么玩 巨魔战士流玩法心得分享

很多小伙伴都在问在dota自走棋游戏中巨魔战士阵容怎么玩?不少玩家都知道巨魔战士之一个很厉害的组合，但是有的玩家还不是很了解，不知道玩法技巧是什么。下面和大家分享的是刀塔自走棋巨魔战士配置玩法心得介绍，喜欢的朋友们可以参考一下。
这个套路非常简单，前期及其难崩，容易很顺，利用前期的利息和胜利奖金滚雪球，9人口6战士+4巨魔终结比赛。
前期：
这个套路最厉害的地方——非常容易两星，斧王剑圣海民大鱼小y蝙蝠巫医全部都是有机会两星的，也可以蹭一下大树小鹿或者前期战斗力超强也有兽人buff的兽王。
如果5波能有一个三星，那只要运气不太差14波之前50块有80血是问题不大的。
利息这个东西不要死憋，毕竟赢了也有一块，血量虽然可以卖但是如果能连胜谁不想要呢。
中期：
15波左右的时候的战力：6个怪，有4-5个升了2星，保证三战士双巨魔(萨满巫医双控超强)。
一般会选择的组合有两个：狼人/海民搭小鹿(稍微顺点就三星了)，剑圣斧王兽王。
这时候吃着50利息开始将怪逐渐升到2星3星，6-7人口开始滚雪球。
个人的取舍一般是：狼人3别想，剑圣要早3才强要不2就行了，萨满巫医是3星最厉害的，斧王优先级比大鱼海民高，但是终究还是要看手气。
一切的准备都是在升战力的同时呼唤巨魔爸爸的到来。
后期：
随着末日巨魔船长的到来可以渐渐的提人口了。
能吃到双buff的巨魔当然是核心，把所有带攻击力的东西都扔给他，将加蓝的东西扔给船长/末日。
当上到9人口的时候，那就完全成型，摧枯拉朽，谁见到你都倒霉。
战士取舍：
首先末日和船长很难两个都练，船长毕竟大控到了2那些阵型缩成一坨的很怕，末日则是克制单体的，特别针对二级潮汐，反正这两个只要到了两星就是爹爹，如果到了三星的话，那就是真的戳森。
如果两个都练了，一般我会放弃的是鱼人，前期海民便宜比较容易三星，而且还有个野兽buff。
大鱼如果要打法师确实要留，但是要10人口再补一个潮汐/娜迦，个人感觉没啥必要，9人口很容易推平，而且这个阵容前期容易优势血量健康，7-8人口的时候侦查到有威胁到自己的法师可以多上点科技少抽点二星巨魔末日船长的。
只要你前期比别人肥，雪球滚得比别人快，三星船长/末日/巨魔不是梦。
关于dota自走棋巨魔战士套路就分享到这，希望对大家有所帮助。
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