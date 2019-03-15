IQOO和vivonex怎么样 IQOO和vivonex手机性能对比一览

2019-03-15 16:31:43 来源：91单机游戏 编辑：NO

IQOO和vivonex都是最近很受关注的新手机，相信不少想买手机的网友都在考虑买哪一款好吧？下面小编为大家分享一下IQOO和vivonex的性能对比解析，一起来了解一下吧！

IQOO和vivonex哪个好?有什么区别?还不是很了解的朋友们，下面小编就为大家带来具体介绍，接着往下看吧。

IQOO和vivonex哪个好?

vivo IQOO

vivo iQOO手机配备6.41英寸水滴屏，全系标配高通骁龙855芯片，标配屏幕指纹，标配NFC，具备液冷散热，4000mAh电池，44W超快闪充(6GB版本仅支持22.5W快充)，有电光蓝和熔岩橙两种配色。配备侧边虚拟按键，在游戏时可一键开火，设置组合连招。

在摄影方面，vivo iQOO配备了后置1200万双核像素主摄、1300万像素广角镜头、200万像素虚化摄像头，搭配索尼IMX363传感器，同时还具备一系列AI智能算法，能迅速识别所拍摄场景，智能匹配对应拍照模式。它具有Super HDR超级逆光、超级夜景以及AI美颜等多种功能。

价格方面，vivo iQOO手机有多个配置版本，其中6GB+128GB版本售价为2998元，8GB+128GB的版本售价为3298元，8GB+256GB版本售价为3598元，12GB+256GB版本售价为4298元。

vivo NEX

vivo NEX是vivo研发的一款真全面屏手机。伸缩镜头+屏幕发声技术，标准版配备了骁龙710处理器，而旗舰版则配备了骁龙845处理器。vivo NEX背面配备了一组1200万+500万像素的双摄像头模组，主镜头传感器使用的是索尼的IMX363，支持四轴光学防抖。

vivo NEX将配置升降式前置摄像头和超高屏占比，高配版将搭载骁龙845处理器，标准版将搭载骁龙710处理器。 屏幕方面，vivo NEX配备了一块6.59英寸的OLED显示屏，屏幕的显示比例为19.3:9，分辨率1080P，支持DCI-P3广色域。根据vivo官方给出的数据，NEX的顶部边框和底部边框分别为2.16mm和5.08mm。核心硬件方面，vivo NEX分为两个版本，标准版配备了骁龙710处理器，6+128GB的内存。而旗舰版则配备了骁龙845处理器，8+128/256GB内存。两款手机的电池容量都达到了4000毫安时。主镜头方面，vivo NEX背面配备了一组1200万+500万像素的双摄像头模组，主镜头传感器使用的是索尼的IMX363，支持四轴光学防抖。

售价方面，6+128GB标准版的vivo NEX定价3898元，8+128GB旗舰版NEX定价4498元，8+256GB旗舰版定价4998元。

总结：与vivo NEX相比，vivo IQOO性价比明显要高很多。价格上，vivo IQOO的价格比vivo NEX便宜很多，vivo IQOO搭载骁龙855，性能上比vivo NEX强很多，拍照能力也比vivo NEX更强，续航上，vivo IQOO也比vivo NEX一样都是4000mAh，不过vivo IQOO配备的44W快充则完爆vivo NEX的充电器。

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