逆战新武器M4A1-咏歌获取攻略 新武器M4A1-咏歌介绍

2019-03-15 16:31:43 来源：91单机游戏 编辑：﹍ɑ。群℡

《逆战》是一款刺激好玩的枪战游戏，这次逆战更新了很大全新内容与我们见面哟，有全新的武器套装，还有全新的武器道具呢，那么这些新武器道具实用性如何呢，新武器道具获取方法有哪些呢，是不是还有很多小伙伴对此不是非常了解呢，本期攻略小编就给大家介绍逆战新武器M4A1-咏歌吧。

新武器M4A1-咏歌:

静谧的松青色涂装，藏有诗文雕刻，吟咏颂歌。

非常富有诗意的一款枪械，全身松青色的涂装，威力也非常不错哟。

喜欢这把枪械的小伙伴可千万不要错过啦。

新武器M4A1-咏歌获取方法：

1.商城购买

2.活动获取

小编点评：

新武器M4A1-咏歌还是非常不错的，外观造型也非常棒，松青色的涂装也给人眼前一亮的感觉。

喜欢这把枪械的小伙伴们可千万不要错过啦。

推荐攻略：

是不是还有很多小伙伴对逆战3月新武器有哪些还不是非常清楚呢?

看了上文小编带来的《逆战》新武器M4A1-咏歌介绍。