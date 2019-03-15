IQOO和荣耀v20哪款手机性能更好 IQOO和荣耀v20配置对比解析

2019-03-15 16:30:45 来源：91单机游戏 编辑：NO

IQOO和荣耀v20都是最近很受关注的新手机，相信不少想买手机的网友都在考虑买哪一款好吧？下面小编为大家分享一下IQOO和荣耀v20的性能对比解析，一起来了解一下吧！

IQOO和荣耀v20哪个好?有什么区别?还不是很了解的朋友们，下面小编就为大家带来具体介绍，接着往下看吧。

vivoIQOO和荣耀V20对比介绍：

vivoIQOO详情介绍：

vivo iQOO手机配备6.41英寸水滴屏，全系标配高通骁龙855芯片，标配屏幕指纹，标配NFC，具备液冷散热，4000mAh电池，44W超快闪充(6GB版本仅支持22.5W快充)，有电光蓝和熔岩橙两种配色。配备侧边虚拟按键，在游戏时可一键开火，设置组合连招。

在摄影方面，vivo iQOO配备了后置1200万双核像素主摄、1300万像素广角镜头、200万像素虚化摄像头，搭配索尼IMX363传感器，同时还具备一系列AI智能算法，能迅速识别所拍摄场景，智能匹配对应拍照模式。它具有Super HDR超级逆光、超级夜景以及AI美颜等多种功能。

价格方面，vivo iQOO手机有多个配置版本，其中6GB+128GB版本售价为2998元，8GB+128GB的版本售价为3298元，8GB+256GB版本售价为3598元，12GB+256GB版本售价为4298元。

荣耀V20详情介绍：

荣耀V20采用6.4英寸魅眼全视屏，首创屏下摄像头技术，4.5mm超小孔径，屏占比更高。从信号栏、通话到自拍，更多魅眼屏功能设计。流线型机身，背部V型纹理，魅海蓝、魅丽红、幻夜黑时尚配色，享受*美丽。

荣耀V20搭载麒麟980智慧芯片，配备4000mAh大电池，同时搭载THE NINE液冷散热技术。荣耀V20搭载GPU Turbo 2.0技术，是首款通过泰尔实验室的综合游戏体验五星手机。

荣耀V20可变身超级计算机，配上鼠标、键盘、显示器可变成一台电脑。荣耀V20搭载Link Turbo全网络聚合技术，端云协同、网络聚合。荣耀V20支持AI双频GPS定位，同时搭载智慧生命体YOYO。

荣耀V20后置索尼IMX586 4800万像素摄像头，配合麒麟980双核NPU，成像效果*，支持AIS手持超级夜景功能，前置2500万高清镜头，搭载AI微塑美颜。荣耀V20支持TOF立体深感镜头，可以识别和追踪骨骼信息。

价格方面，荣耀V20价格：6GB+128GB售价2999元，8GB+128GB售价3499元。荣耀V20 MOSCHINO联合设计版售价3999元(8GB+256GB)。

总结：

相比较vivo IQOO和荣耀V20，vivo IQOO的性价比较高，vivo IQOO搭配目前*的CPU骁龙855，标配版充电器则不如荣耀V20，其他档次手机都支持44W超级快充，续航方面两者都是4000mAh电池。

以上就是 IQOO和荣耀v20哪个好 IQOO和荣耀v20对比介绍的相关内容！