红米note7pro和魅族note9哪款手机好 红米note7pro和魅族note9性能对比介绍

2019-03-15 16:29:42 来源：91单机游戏 编辑：NO

红米note7pro和魅族note9都是最近很受关注的新手机，相信不少想买手机的网友都在考虑买哪一款好吧？下面小编为大家分享一下红米note7pro和魅族note9的性能对比解析，一起来了解一下吧！

红米note7pro和魅族note9买哪个好?有什么区别?还不是很了解的朋友们，下面小编就为大家带来具体介绍，接着往下看吧。

魅族note9和红米note7pro区别对比：

红米note7pro：

红米Note 7 Pro搭载了新一代骁龙675处理器，该处理器是基于三星11nm LPP工艺打造的，CPU采用了全新的Kryo 460架构。和上一代骁龙670处理器相比整体提高了20%的性能，带来了更高效的多任务处理和强大的游戏功能。

新款的骁龙675处理器更注重于游戏、拍照以及人工智能。骁龙675处理器在全新的Kryo 460架构下，带来了更加顺畅的性能，这对于追求高性能的游戏玩家来讲无疑是一个好消息。

除此之外，红米Note 7 Pro配备了和小米9完全一致的4800万像素索尼IMX586超清相机，还配有6GB+128GB超大存储以及整机P2i生活防水等诸多升级。

红米Note7 Pro在印度发布的价格为4+64GB版13999卢比，约合人民币1316元;6+128GB版16999卢比，约合人民币1598元。

国行版的红米Note7Pro将会在3月18日星期一下午2点于北京发布，预计该机国行版本售价和印度价格不会偏差太大，基本可以确定位于2000元以下。

在设计上，红米Note7 Pro应该会采用和红米Note7相同的设计，6.3英寸水滴屏、双面玻璃、渐变色后盖等会继续保留，电池方面应该还会是4000毫安的大电池，以满足日常续航的需要。

魅族note9：

魅族Note9将会采用高通最新的骁龙6150处理器，跑分超过了17万，对应此前的高通代号，很可能会是高通在2018年10月份发布的骁龙675处理器，性能上算是中端。

骁龙675处理器这是一款11nm制程工艺的八核心芯片，用的是第四代Kryo 460架构，其CPU主频为2.0GHz，GPU为Adreno 612。

简单的说，骁龙675处理器的CPU比骁龙710好，但是GPU连骁龙670都不如，因此魅族Note9的定位可能也不会太高。加上目前曝光的信息称，魅族Note9将会搭载LCD屏，4GB内存起步，预装Android Pie系统，只有18W充电功率。

魅族Note 9亮点在于4800万像素的主摄，此外，据悉魅族Note 9还采用了水滴屏设计，以及全新的侧面指纹解锁。

以上就是 红米note7pro和魅族note9哪个好 红米note7pro和魅族note9对比分析 的相关内容！