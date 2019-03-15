逆战3月有哪些新武器 逆战3月新武器介绍

《逆战》是一款刺激好玩的枪战游戏，这次更新逆战给我们带来了全新的道具和新枪械哟，那么这次的逆战新武器有哪些呢，这3月逆战的新武器实用性如何呢，是不是还有很多小伙伴对此不是非常的想要知道呢，本期攻略小编就给大家介绍一下逆战3月新武器吧。
天鲲激光炮
天鲲激光炮，天鲲套的主武器，海洋巨兽利维坦之心聚能而成，可发射超高速极光湮灭敌人，能量澎湃可无限制开火，但持续开火会导致过热，需要短时间冷却(过热时无法开火，急速狂热期间过热条仍会上涨)。
不知道在座的小伙伴们对逆战2019年史诗套装中的天鲲激光炮感觉如何呢?
天鲲激光炮获取方法：
换购活动中获取
天鲲激光炮技能：
高能水波：
天鲲激光炮右键技能，缓慢前行一段时间后会在地面形成一个圆形范围伤害区域，持续造成伤害;扇形水波冲击会对小怪产生推后效果，直到水波前行停止，触碰到障碍则水波冲击直接形成圆形伤害区域。 该技能需集齐主武器和副武器。
减速效果：
天鲲激光炮对怪物造成伤害附带减速效果，针对于快速移动的怪物非常实用，该效果需集齐主武器和近战武器。
爆炸效果：
激光遇到障碍物会产生小范围爆炸伤害，且激光长度翻倍。面对僵尸潮围攻时非常实用。该效果需集齐主武器和投掷武器。
虚鲲攻击：
天鲲激光炮的V技能，从高空召唤出虚鲲，云层中探出鲲首，对下方区域进行大范围攻击，期间，如果小怪被攻击杀死，则灵魂被吸入鲲首口中，虚鲲持续期间每秒对范围内的敌人造成多次伤害;效果十分华丽，该技能需要集齐天鲲套装。
天鲲镭射枪
天鲲镭射枪，天鲲套的副武器，陆地巨兽比蒙之心聚能而成。
左键攻击打出3发聚能激光圈光波攻击，可对敌人造成连续打击。
效果如烟圈一般，十分华丽，不知道小伙伴们有木有被这把枪所吸引呢?
天鲲镭射枪获取方法：
换购活动中获取
天鲲光剑：
天鲲光剑，天鲲套的近战武器，由天空巨兽席兹之心聚能而成，拥有撕裂空气的凌厉。
天鲲光剑技能：
光剑护体：击中敌人会吸能形成一个护盾效果(抵挡非致命伤害)，每击中一次敌人都会吸能，抵挡一次伤害则会消耗一定能量，且能量会以一定速度消耗。
天鲲光剑获取方法：
换购活动中获取
天鲲裂地雷：
天鲲裂地雷，天鲲套的投掷武器，神秘巨兽鳏之心聚能而成!
天鲲裂地雷效果：
投掷造成内中外三个圆环式连续爆炸伤害，震撼天地!
天鲲裂地雷获取方法：
换购活动
逆战新武器幻紫:
PVE排位钻石分段以上选手将可获得象征实力与荣耀的幻紫。
幻紫正好其名，剑身全身散发着紫色的光芒，非常的耀眼!
新武器幻紫获取方法：
这把武器获取方法非常简单，只需要小伙伴们在排位等级打到钻石即可免费获取啦。
是不是非常的简单呢?
逆战新武器飓风之神-耀金:
PVE排位黄金分段以上选手将可获得，黄金打造枪身，彰显至尊地位，蕴含龙啸之力，飓风归来，龙啸九天。
黄金打造的至尊枪械，有了这把枪，何愁没有天下呢?
飓风之神-耀金获取方法：
这把武器获取方法非常简单，只需要小伙伴们在排位等级打到黄金即可免费获取啦。
逆战新武器银河之刃:
银河战舰版本超强近战武器，被赋予众神之神的无上荣耀。
这是一把银河战舰地图中的专属近战武器啦，拥有这把近战武器，通关全新塔防地图银河战舰就会更加容易。
如果还有一些小伙伴没有通关银河战舰的，不妨可以运用这把近战武器试试。
新武器银河之刃获取方法：
1.商城购买
2.新塔防地图银河战舰获取
逆战新武器丘比特之弓：
丘比特之弓，中弹即堕入爱河。
是不是非常的NICE呢?
逆战新武器丘比特之弓获取方法：
1.商城购买
2.活动或者
逆战3月份更新啦，这次逆战更新了很大全新内容与我们见面哟，有全新的武器套装，还有全新的武器道具呢，那么这些新武器道具实用性如何呢，新武器道具获取方法有哪些呢，是不是还有很多小伙伴对此不是非常了解呢，本期攻略小编就给大家介绍逆战新武器M4A1-咏歌吧。
新武器M4A1-咏歌:
静谧的松青色涂装，藏有诗文雕刻，吟咏颂歌。
非常富有诗意的一款枪械，全身松青色的涂装，威力也非常不错哟。
喜欢这把枪械的小伙伴可千万不要错过啦。
新武器M4A1-咏歌获取方法：
1.商城购买
2.活动获取
看了上文小编带来的逆战3月新武器有哪些-逆战3月新武器介绍。
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