IQOO和iPhone8plus哪个性能好 IQOO和iPhone8plus手机对比一览

2019-03-15 16:28:53 来源：91单机游戏 编辑：NO

IQOO和iPhone8plus都是最近很受关注的新手机，相信不少想买手机的网友都在考虑买哪一款好吧？下面小编为大家分享一下IQOO和iPhone8plus的性能对比解析，一起来了解一下吧！

IQOO和iPhone8plus买哪个好?有什么区别?还不是很了解的朋友们，下面小编就为大家带来具体介绍，接着往下看吧。

IQOO和iPhone8plus哪个好?

vivo IQOO

vivo iQOO手机配备6.41英寸水滴屏，全系标配高通骁龙855芯片，标配屏幕指纹，标配NFC，具备液冷散热，4000mAh电池，44W超快闪充(6GB版本仅支持22.5W快充)，有电光蓝和熔岩橙两种配色。配备侧边虚拟按键，在游戏时可一键开火，设置组合连招。

在摄影方面，vivo iQOO配备了后置1200万双核像素主摄、1300万像素广角镜头、200万像素虚化摄像头，搭配索尼IMX363传感器，同时还具备一系列AI智能算法，能迅速识别所拍摄场景，智能匹配对应拍照模式。它具有Super HDR超级逆光、超级夜景以及AI美颜等多种功能。

价格方面，vivo iQOO手机有多个配置版本，其中6GB 128GB版本售价为2998元，8GB 128GB的版本售价为3298元，8GB 256GB版本售价为3598元，12GB 256GB版本售价为4298元。

iPhone8 plus

iPhone 8 Plus改用了玻璃面设计，支持无线充电，拥有苹果最新的A11处理器，内存为64GB、256GB两个版本，iPhone 8 Plus为太空级别铝质设计，前后均为玻璃镜面，防水、防尘，还支持无线充电，有三款颜色可选，分别为银色、太空灰和金色。

iPhone 8 Plus是双1200万像素，苹果强调采用面积更大、速度更快的感光元件，视频拍摄支持4K 60FPS。闪光灯加入了“慢速同步技术”，前置摄像头700万像素。iPhone 8 Plus后置双摄像头主打机器学习的人像背景虚化拍摄，支持60fps码流的4K视频拍摄。支持无线充电。还有一个特点是其图形传感器加入了对AR技术的支持。

价格方面，iPhone8 plus 3GB 64GB售价5468元，3GB 128GB售价6818元。

总结：与iPhone8p相比，vivo IQOO性价比明显要高很多。价格上，vivo IQOO的价格仅iPhone8p一半多，vivo IQOO搭载骁龙855，性能上比iPhone8p强很多，拍照能力也比iPhone8p更强，续航上，vivo IQOO电池续航也比iPhone8p强上不少。

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