华为nova4和mate20哪个好 华为nova4和mate20使用对比评测

2019-03-15 16:28:19 来源：91单机游戏 编辑：林克醒来

华为Nova4手机已经正式发布了，很多用户都在问华为Nova4和华为Mate20哪个好?小编为大家带来了华为nova4和mate20使用对比评测，一起来看看吧。

华为Nova4和华为Mate20对比

华为Nova4和华为Mate20外观对比

华为Nova4和以往的全面屏设计不同，正面为一块6.4英寸的挖孔屏，分辨率为2310x1080，屏幕比例19.25：9，屏占比达到了91.8%，并提供亮黑色、贝母白、苏音蓝、蜜语红四种颜色可选。如下图所示：

华为Nova4

华为Mate20采用了“珍珠”设计的6.53英寸的LCD屏幕，分辨率为2244x1080，机身背部矩阵式排布的徕卡三镜头与闪光灯，商务气息浓重，十分典雅，拥有樱粉金、亮黑色、宝石蓝、极光色等配色。

华为Mate20

小结：可以看到华为Nova4和华为Mate20在屏幕大小，分辨率、以及屏占比方面差别很小，不过外观上最大的区别就是华为Nova4是左上角挖孔设计，而华为Mate20则为屏幕正中间的水滴屏设计。

华为Nova4和华为Mate20拍照对比

华为nova4前置搭载一颗2500万像素的IMX576传感器，支持硬件级HDR Pro拍摄。后置采用三摄像头设计，有两个版本，其中标配版采用2000万像素主镜头(f/1.8)+1600万广角镜头(f/2.2)+200万景深虚化镜头(f/2.4);而高配版主镜头换成了规格更高的4800万像素，并且支持AIS防抖、硬件级的HDRPro拍摄。

华为Mate20前置镜头为2400万，后置采用了三摄像头设计，配备1200万像素的广角镜头，1600万像素的超广角镜头和800万像素的长焦镜头的影像系统，从而可以实现从等效焦距16mm-270mm的专业级拍摄效果，并支持超大广角、超微距等专业拍照模式。