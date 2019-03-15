全境封锁2如何补充专长特殊武器的子弹 专长解锁条件及特殊武器效果介绍

2019-03-15 16:27:03 来源：91单机游戏 编辑：﹍ɑ。群℡

全境封锁2是一款第三人称射击+角色扮演游戏，全境封锁2专长几级开?在游戏终局，玩家可以选择一种专长，但是也是需要满足一定条件的，有些玩家不是很清楚，这里给大家带来了全境封锁2专长解锁条件及特殊武器效果介绍，一起来看下吧。

专长解锁条件及特殊武器效果介绍

想要解锁具有新玩法的特殊标志性武器和技能，要达到选择专长，玩家需要做到以下几点：

1、到达 30 级并且完成了最后的剧情 —— 将真实之子驱离国会大厦。

2、与白宫里的军需官对话，他身边就会多了一张专门用于更换专长的桌台。

3、选择其中一件武器生存专家(特殊武器：爆炸弩箭)、精准射手(特殊武器：TAC - 50C 狙击步枪)、爆破专家(特殊武器：榴弹发射器。

在游戏中，长按 △(PS4 手柄)或者Y(Xbox One 手柄)就能够装备专长特殊武器，专长职业的技能大多为被动技能。玩家可以随时在军需官处切换自己的专长。

如何补充专长特殊武器的子弹：

榴弹炮：用爆炸杀死敌人。例如使用手榴弹，但榴弹发射器除外。

十字弓：击杀被状态效果影响的目标，例如敌人身上着火或者带电。

狙击枪：爆头击杀敌人。但除了 TAC-50 C 以外。

如果要强化你的专长技能，玩家必须赚取专长技能点数来强化，这些点数可以在地图上标记红色点的。

以上就是专长解锁条件及特殊武器效果的简单介绍，希望对大家游戏有帮助。