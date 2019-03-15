vivo x27手机配置怎么样 vivo x27手机参数详情一览

2019-03-15 16:26:56 来源：91单机游戏 编辑：NO

vivo x27是vivo最新上线的一款机型，相信很多小伙伴都想入手吧？那么这款手机性能怎么样？下面小编为大家分享一下 vivo x27手机参数详情，一起来看看吧！

vivox27手机怎么样?还不是很了解的朋友们，下面小编就为大家带来vivox27手机参数配置介绍，接着往下看吧。

vivo x27手机参数：

1、vivo x27手机只用的是高通骁龙的处理器，但是主要是多少还未真正发布数据。运行内存是8gb，还是很流畅的机型。

2、在拍照方面，vivo x27手机为后置双摄，后置摄像头为2400万像素+1200万像素。前置则为2400万像素的摄像头。

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