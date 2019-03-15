苹果微信提示音修改方法是什么 苹果微信提示音修改教程一览

2019-03-15 16:26:36 来源：91单机游戏 编辑：zw

很多小伙伴都知道微信是很多网友生活中不可或缺的社交应用，而自微信上线以来，提示音就一直没有变过，许多用户都已经听腻了，不少网友都在问苹果微信提示音怎么换?那么，该怎么换呢？下面小编为您带来苹果微信提示音修改设置教程介绍，感兴趣的小伙伴一起来看看吧!

苹果微信提示音怎么换?

系统限制

不过只有 iOS 12 - iOS 12.1.2 的系统、机型为6s及以上的 iPhone 才能修改成功。

哎妹用 iPhone 7(iOS12.0.1)亲测成功，但也有部分手机会遇到闪退、重启、白屏等现象，谨慎尝试。

修改教程

在微信公众号【哎咆捷径】的捷径库中找到“修改微信提示音”，获取之后我们要在 Safari 浏览器打开。

安装好后我们在快捷指令App中(以前叫捷径)打开“修改微信提示音”，选择①安装通道，安装一款应用(安装提示可能有点慢)。

安装完成之后会出现“Fizaescaped12.x”的应用程序。

由于这是第三方的应用，所以我们要在 iPhone 的【设置】-【通用】-【描述文件与信任管理】，进行信任操作。

接着继续在快捷指令App中打开“修改微信提示音”，选择④微信提示音。

有多种微信提示音可以选，点击播放按钮进行试听，如果喜欢就点击左上角的【完成】，之后在底部的导入提示中，点击【直接导入到 Fizaescaped 】。

之后会自动跳转到 FilzaEscaped 这个 App 中，找到 in.caf 的文件。

点击编辑后选择 in.caf，再点击下面的复制。

复制完成之后我们就点击左上角的返回，返回到不能返回就可以了。

然后依次进入 /var/containers/Bundle/微信/Application/WeChat.app 文件夹，一定要按照这个顺序哦!

当我们进入 WeChat.app 这个文件夹之后，选择左下角的这个剪贴板按钮，选择粘贴。

这时会跳出提示，选择替换就可以了。

最后我们重启微信，这样提示音就修改完成啦!

如果大家想换回之前的系统提示音，那么我们在快捷指令App中打开“修改微信提示音”，选择官方原版提示音进行替换(其余步骤一样)。