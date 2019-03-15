全境封锁2电子产品怎么获得 电子产品获取途径一览

2019-03-15 16:24:07 来源：91单机游戏 编辑：NO

全境封锁2电子产品是游戏中很重要的游戏道具，相信还有不少玩家不知道在游戏中怎么才能获得电子产品吧？下面小编为大家带来了相应的游戏攻略，一起来看看！

全境封锁2电子产品怎么获得?有什么作用?很多小伙伴可能还不太清楚，下面小编就为大家带啦了全境封锁2电子产品获得方法及作用介绍，感兴趣的玩家一起来看看吧!

全境封锁2电子产品获得方法及作用介绍：

如何获得：从土狼派系的高层敌人身上掉下来，在完成控制点接管后，可以在补给室中给予。

用途：用于工艺站，根据现有图纸制作各种装备。

当您获得工艺材料3额外津贴时，最多可同时持有200张。

材料描述：用于制造高级齿轮部件的工艺材料。情报表明，土狼收集这些成分，因为它们在崩溃前拥有很高的价值。

电子产品越来越多地被用于制造先进的设备，有许多可穿戴的解决方案可供军事和民用。

电子产品是由许多材料和元件与定制电路，可以通过焊接或在某些情况下编程改变。

电子产品不可生物降解，通常需要几百年才能分解。

以上就是小编为大家带来的全部内容，希望可以帮到大家。