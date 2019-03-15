抖音怎么拍摄爱心快闪 爱心快闪制作教程介绍

2019-03-15 16:23:52 来源：91单机游戏 编辑：zw

不少网友都喜欢玩抖音软件，在抖音中爱心快闪视频怎么拍难住了很多小伙伴，不少玩家都知道抖音上最近有一款和好玩的特效——爱心快闪特效，很多玩家不知道这个视频是怎么拍的？特效在哪？下面不清楚的玩家和小编一起看一下吧!

抖音爱心快闪视频的拍摄教程介绍

1、其实“抖音”本身并没有提供“爱心快闪”特效，大家需要借助第三方软件——“趣推”来编辑视频，从中搜索“爱心快闪”的关键词。

2、点击进入到“爱心快闪”的模板界面，然后选择底端的“制作”按钮下载模板，从而继续下一步编辑。

3、在这之后，选择模板上的图片就可以唤起列表，通过“换图/视频”选项导入自己的视频素材，这样“爱心快闪”视频就制作成功了!

总结：玩家需要借助第三方软件去堆在制作视频，具体教程如上。