全境封锁2特长技能先解锁哪个 ​特长技能优先级推荐

2019-03-15 16:23:52 来源：91单机游戏 编辑：﹍ɑ。群℡

全境封锁2特长先升级什么好?游戏中特长可以按任意顺序解锁，但是有些玩家不知道先解锁什么好，接下来给大家整理了全境封锁2特长技能优先级推荐，一起来了解下吧。

特长技能优先级推荐

游戏中玩家的人物能够开启被称作「特长」或者「专精」的项目，这些项目需要使用「国土战略局的装备」来解锁，国土战略局装备可以通过寻找城市中的国土战略局装备储藏箱或者完成任务、升级来获得。所有的特长(专精)都可以按任意顺序解锁，但是部分特长除外，包括高难度赏金、特化武器弹药两项。其中高难度赏金需要先为行动基地找到奥提斯·赛克斯;而特化武器弹药需要30级后解锁。

花费

特长(专精)项目第一级需要消耗1点国土战略局装备，实战储藏箱和特化武器弹药则需要2点和3点。两级的特长则分别需要消耗1点和2点，三级的特长，第三级会消耗3点。

特长解锁推荐

由于花费问题，因此游戏中的二级、三级特长一般第一级的回报是最高的，按照这个原理，这里给大家整理了一套尽快升级至30级的特长加点方案顺序：

1、武器槽位：军需官剧情强制。

2、技能槽位：在公测的时候，玩家只能使用1个技能，而需要在特长中消耗一个国土战略局装备启用第二个技能，不过正式版中玩家可以直接使用两个技能，因此特长中的技能槽位项目被取消了，所有玩家都可以直接使用两个技能。

3、销毁(拆解)：拆解特长可以增加制作原材料，对于制作物品非常重要，不过需要3点负担会比较重。

4、装甲包：初期1点相对后面2点增加一个装甲包的受益非常大，建议后期再增加装甲包数量，1点即可。不过在难度越高的游戏中，建议逐步增加装甲包的数量。

5、奖章(嘉奖)：嘉奖系统有助于经验值成长快速升级，建议全部点出，每一级均消耗1点。

6、侦测：侦测应该是游戏初期最必要的特长之一了，因为这个特长可以在战斗中大量解放控制点，对游戏初期阶段十分有利。

7、道具栏、制作材料、资源：一般推荐这三种特长点出二级，以保证这类物品不会超出携带上限，但不需要一开始就点出2级，初期这三样一样1级保证物品不会超过上限即可。

8、手榴弹：手榴弹主要看个人喜好，如果你特别喜欢使用手榴弹，那么这个特长可以早些点出来，不过默认手榴弹在30级以后的职业特化相对并不是很好用。

9、储藏箱：储藏箱尽量推荐使用1点来增加储备空间，而后续花费则是2点和3点，因此建议后期再解锁储藏箱。

10、弹匣、枪口、光学仪器、握把：这些对枪支有利的特长一般1级只需要1点，可解锁大部分1级特长，增加枪支的威力。一般弹匣4级才是最后考虑的，因为弹匣数量只对玩家的随身武器有作用。

11、装甲包：2级，此时应该可以使用更多装甲包来挑战更高难度任务了。

12、道具栏、制作材料、资源2级能够提供更多的携带上限，辅助玩家游戏中期的内容。

此后，在游戏后期再按顺序完成装甲包、道具栏、制作材料、资源、储藏箱等项目的3级就可以顺利完成30级的过渡了。

实战精通储存箱，这个项目需要5点，相对于测试版的 2点消耗多了很多，并且需要30级解锁，相当于增加一个报酬。虽然消耗大了很多，但依旧建议在后期刷装备的时候优先点出，有助于后期提供材料。

以上就是全境封锁2特长技能优先级推荐的相关分享。