全境封锁2特长技能先解锁哪个 ​特长技能优先级推荐

全境封锁2特长先升级什么好?游戏中特长可以按任意顺序解锁，但是有些玩家不知道先解锁什么好，接下来给大家整理了全境封锁2特长技能优先级推荐，一起来了解下吧。
特长技能优先级推荐
游戏中玩家的人物能够开启被称作「特长」或者「专精」的项目，这些项目需要使用「国土战略局的装备」来解锁，国土战略局装备可以通过寻找城市中的国土战略局装备储藏箱或者完成任务、升级来获得。所有的特长(专精)都可以按任意顺序解锁，但是部分特长除外，包括高难度赏金、特化武器弹药两项。其中高难度赏金需要先为行动基地找到奥提斯·赛克斯;而特化武器弹药需要30级后解锁。
花费
特长(专精)项目第一级需要消耗1点国土战略局装备，实战储藏箱和特化武器弹药则需要2点和3点。两级的特长则分别需要消耗1点和2点，三级的特长，第三级会消耗3点。
特长解锁推荐
由于花费问题，因此游戏中的二级、三级特长一般第一级的回报是最高的，按照这个原理，这里给大家整理了一套尽快升级至30级的特长加点方案顺序：
2、技能槽位：在公测的时候，玩家只能使用1个技能，而需要在特长中消耗一个国土战略局装备启用第二个技能，不过正式版中玩家可以直接使用两个技能，因此特长中的技能槽位项目被取消了，所有玩家都可以直接使用两个技能。
3、销毁(拆解)：拆解特长可以增加制作原材料，对于制作物品非常重要，不过需要3点负担会比较重。
4、装甲包：初期1点相对后面2点增加一个装甲包的受益非常大，建议后期再增加装甲包数量，1点即可。不过在难度越高的游戏中，建议逐步增加装甲包的数量。
5、奖章(嘉奖)：嘉奖系统有助于经验值成长快速升级，建议全部点出，每一级均消耗1点。
6、侦测：侦测应该是游戏初期最必要的特长之一了，因为这个特长可以在战斗中大量解放控制点，对游戏初期阶段十分有利。
7、道具栏、制作材料、资源：一般推荐这三种特长点出二级，以保证这类物品不会超出携带上限，但不需要一开始就点出2级，初期这三样一样1级保证物品不会超过上限即可。
8、手榴弹：手榴弹主要看个人喜好，如果你特别喜欢使用手榴弹，那么这个特长可以早些点出来，不过默认手榴弹在30级以后的职业特化相对并不是很好用。
9、储藏箱：储藏箱尽量推荐使用1点来增加储备空间，而后续花费则是2点和3点，因此建议后期再解锁储藏箱。
10、弹匣、枪口、光学仪器、握把：这些对枪支有利的特长一般1级只需要1点，可解锁大部分1级特长，增加枪支的威力。一般弹匣4级才是最后考虑的，因为弹匣数量只对玩家的随身武器有作用。
11、装甲包：2级，此时应该可以使用更多装甲包来挑战更高难度任务了。
12、道具栏、制作材料、资源2级能够提供更多的携带上限，辅助玩家游戏中期的内容。
此后，在游戏后期再按顺序完成装甲包、道具栏、制作材料、资源、储藏箱等项目的3级就可以顺利完成30级的过渡了。
实战精通储存箱，这个项目需要5点，相对于测试版的 2点消耗多了很多，并且需要30级解锁，相当于增加一个报酬。虽然消耗大了很多，但依旧建议在后期刷装备的时候优先点出，有助于后期提供材料。
以上就是全境封锁2特长技能优先级推荐的相关分享。
食尸鬼面具是全境封锁2游戏中的一种道具，很多玩家都很喜欢，那么在游戏中食尸鬼面具怎么获得呢?这边91手游网小编给大家介绍下吧！全境封锁2食尸鬼面具获取攻略首先，我们需要d抵达地图上的这个位置“西波托马克公园”顺路还可以去把凤凰点拿了，简直nice!西波托马克公园然后你会发现边上有台电脑，和它交互一下
最近很多用户都在问红魔Mars怎么开启口袋模式?在哪开启？相信不少小伙伴都不知道吧，那么今天91手游网小编就给大家介绍下吧！红魔Mars口袋模式开启方法介绍：第一步：打开手机，在手机主界面找到【设置】图标点击打开第二步：点击进入设置界面之后，找到【锁屏和面部识别】选项，点击打开第三步：找到【锁屏防误
华为mate20x是华为mate系列的一款手机，但是很多小伙伴都不知道华为mate20x怎么设置抬起亮屏?下面就跟着91手游网小编来看看吧！华为mate20x抬起亮屏设置教程一览：1、打开华为mate20x的手机桌面，点击进入【设置】，2、在设置页面找到并点击打开【智能辅助】，3、进入智能辅助页面后
魅族note9是魅族手机的一个新款，相信不少用户都不知道魅族note9怎么隐藏应用软件吧?那么今天91手游网小编就给大家介绍下吧！魅族note9隐藏应用软件方法分享：1.打开魅族note9，在手机桌面找到【设置】选项，点击进入。2.进入设置选项之后，找到【指纹和安全】选项，点击打开。3.找到【隐私模
三星s10+是三星s10系列中的一款，很多网友都很喜欢，那么三星s10+拍照如何添加滤镜呢?下面就跟着91手游网小编来看看吧！三星s10+拍照滤镜设置教学：1、进入手机桌面，点击【相机】。2、向左滑动屏幕进入滤镜效果。3、目前为无效果状态，选择您喜欢的效果，如【自动】。注意：也可在此处下载其他模式。
最近不少小伙伴都在问QQ限时聊天在哪里?限时聊天在哪里进入?相信很多用户都很好奇吧，那么今天91手游网小编就给大家介绍下吧！QQ限时聊天的教程：1、其实想要使用QQ“限时聊天”服务的话，大家就得在进入到“联系人”页面，从上方的菜单里找到“QQ扩列”功能(如下所示)。2、这时候我们就可以找到“限时聊天
扩列是QQ新上线的一个功能，但是不少用户都不知道QQ扩列在哪里进?该怎么开启好？这边91手游网小编给大家介绍下吧！QQ开启扩列功能的步骤：其实查看QQ“扩列”功能的方法并不复杂，大家需要先点击QQ主页底端的“联系人”分类选项，这样就可以通过上方的菜单里找到“QQ扩列”服务(如下所示)。不过由于QQ的
三星s10+是三星s10系列中的一个新款手机，相信不少小伙伴都不知道三星s10+怎么关闭拍照声音?那么今天91手游网小编就给大家介绍下吧！三星s10+关闭拍照声音教程：1、在待机界面下，点击【相机】图标。2、点击右上角【设置】图标。3、向上滑动菜单。4、点击【快门音】关闭开关即可。
全境封锁2是一款第三人称射击+角色扮演游戏，全境封锁2复古战场制服怎么获得呢?全境封锁2游戏中复古战场制服是一个隐藏服装，玩家需要完成对应的隐藏支线任务才可以获得这套外观，感兴趣的玩家和小编一起来看看吧!全境封锁2隐藏服装复古战场制服获得方法在拾荒时偶然发现了一个隐藏支线任务，完成之后就可以拿到这套
DNF是一款动作类游戏，DNF游戏中女枪光环就是枪炮之绮华光环，很多玩家都想要枪炮之绮华光环却不知道怎么获得的，想要获得枪炮之绮华光环的玩家和小编一起看看获取方法介绍吧!DNF枪炮之绮华光环获得方法介绍购买二次觉醒系列手办风暴骑兵。可以从中获得风暴骑兵二觉手办，下一款二觉手办优惠券，迷你尊享礼盒(随