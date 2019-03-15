《全境封锁2》十字面具及钻石面具怎么得 十字面具及钻石面具获取攻略分享

2019-03-15 16:22:38 来源：91单机游戏 编辑：NO

《全境封锁2》十字面具及钻石面具是游戏中玩家们都想获得的游戏道具，相信很多小伙伴都不知道在哪里能得到十字面具及钻石面具吧？下面小编就为大家分享一下《全境封锁2》十字面具及钻石面具的获取攻略，一起来看看！

全境封锁2游戏中一共拥有12个面具，每个面具在不同的地方，今天小编将为大家分享全境封锁2十字面具及钻石面具获取方法推荐，希望可以帮到大家!

全境封锁2十字面具及钻石面具获取方法推荐：

由于这个彩蛋的特殊性，一次会出四个猎人，所以就一次过把4-7集合在一起。

首先这个任务必须在晚上，然后来到地图这个地方：

然后找到这个咖啡厅

进去咖啡厅找到这个按钮

然后走出去这个圣诞树

绕着这颗圣诞树走三圈

猎人就出来了

逐一击破就可以获得四个面具：

提醒一句，这四个猎人贼好打。





以上就是小编为大家带来的全部内容，希望可以帮到大家。