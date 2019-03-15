华为nova4和小米9哪个好 华为nova4和小米9使用对比评测

华为Nova4已经正式发布了，很多玩家都在问华为nova4和小米9哪个好 ？小编为大家带来了华为nova4和小米9使用对比评测，一起来看看吧。
小米9和华为Nova4区别对比
小米9
小米9搭载高通骁龙855旗舰平台，采用水滴屏，屏占比为90.7%，小米9支持Game Turbo游戏加速，搭载第五代屏幕指纹识别(镜头式光学指纹识别技术)。小米9主打轻薄设计，厚度为7.61mm，重173g，采用全曲面机身，没有任何一个是平面。小米9配备深空灰、全息幻彩蓝、全息幻彩紫等颜色。小米9配备3300mAh电池，支持27W快充，小米9同时支持无线充电，是全球首款支持20W无线闪充的智能手机。
小米9后置AI三摄：4800万主镜头+1200万人像镜头+1600万超广角镜头，三颗摄像头均配备了闭环马达。小米9支持手持超级夜景，支持激光对焦，全黑环境也能对焦。小米9前置2000万像素，支持全能美颜。
售价方面，小米9定价6GB+128GB版售价2999元，8GB+128GB版售价3299元，小米9透明尊享版售价3999元。
华为nova4
华为nova 4分辨率2310×1080，搭载麒麟970处理器，内存组合是8GB+128GB(也会有6+64GB)，电池容量3750mAh，支持9V/2A快充，并支持双卡双4G双VoLTE。华为nova 4提供亮黑色、贝母白、苏音蓝、蜜语红四种颜色可选。采用6.4寸全面屏展现形式，配备了打孔屏。
华为nova4拥有前置2500万像素IMX576传感器，光圈F2.0。支持硬件级HDR Pro拍摄、AI微塑美颜、视频美颜、AI场景识别等功能。后置镜头为三镜头竖向设计，分为两个版本。其中标配版采用2000万像素主镜头(f/1.8)+1600万广角镜头(f/2.2)+200万景深虚化镜头(f/2.4);高配版则采用4800万像素主镜头(f/1.8)+1600万广角镜头(f/2.2)+200万景深虚化镜头(f2.4)。支持AIS防抖、超级夜景拍摄、硬件级的HDR Pro拍摄以及AI场景识别。
华为nova 4提供两个版本，其中4800万像素8GB+128GB高配版售价3399元;2000万像素8GB+128GB标配版售价3099元。
总结：与华为nova4相比，小米9性价比明显要高得太多了。小米9价格比华为nova4实惠，CPU性能上也比华为nova4*，拍照能力也比华为nova4更好，此外，小米还有一处隐患的就是散热方面，作为刚刚出产的骁龙855处理器，其散热还未处理完善，小米9在使用过程中可能需要面对手机发烫的情况!
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