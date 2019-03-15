全境封锁2怎么获取紫色武器喷漆 紫色武器喷漆获取攻略一览

不少玩家都知道在全境封锁2游戏中紫色武器喷漆是可以改变武器的外观颜色，而且在这款游戏中，武器喷漆是属于相对比较稀有的道具，需要在隐藏的宝箱中获取。那么，具体的方法有哪些呢?下面和小编一起去看看吧!
全境封锁2紫色武器喷漆怎么得?
这是隐藏箱子的位置，在东区广场。
在下面画圈的地方会有一把钥匙 ，因为我已经捡了所以就没有显示了。拿到钥匙直走稍微靠左侧一点有个楼梯。
走到二楼往右拐直走会在左边看到这个展示台把它打开。打开后就一直往里走。
走到门口可以看到下面有4个动物展览，跟二楼的一样都把展示台打开包括一个鳄鱼的展台全部打开后就会出现第二把钥匙。
拿到第二把钥匙去远古犀牛后面把门打开，一直往里走就可以看见武器箱了。
在柜台上拿的钥匙可以把鳄鱼右边的门打开，然后进到房间跟修女对话，稍微等下就会出现另外一把钥匙这是第三把钥匙，第三把钥匙是开鳄鱼展览左边下去的出去的门的。
武器喷漆效果图如下。
总结：需要玩家们找到钥匙开启隐藏的武器箱即可获取，然后进行武器改装即可使用喷漆，具体方法如上!
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