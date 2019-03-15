《全境封锁2》幻影面具怎么获得 幻影面具获取方式介绍

2019-03-15 16:21:27 来源：91单机游戏 编辑：NO

《全境封锁2》幻影面具是游戏中玩家们都想获得的游戏道具，相信很多小伙伴都不知道在哪里能得到幻影面具吧？下面小编就为大家分享一下《全境封锁2》幻影面具的获取攻略，一起来看看！

《全境封锁2》中，面具是一种类似于彩蛋的装备，那么其中的幻影面具应该如何获得呢?下面就为大家带来“SEUNGR-”分享的《全境封锁2》幻影面具获取方法说明，希望对大家有所帮助。

首先去到地图上的这个位置。

点击图片查看大图

然后找到下图中这个墓碑。

点击图片查看大图

对着这墓碑使用 行礼，这个动作表情。

点击图片查看大图

然后猎人就会出现了。

点击图片查看大图

打死他就可以获得幻影面具了。

点击图片查看大图