华为nova4和p20哪个好 华为nova4和p20对比评测

华为nova4已经正式发布了，很多用户都在问华为nova4和p20哪个好 ？这两款手机都是三千多的价格，小编为大家带来了华为nova4和p20对比评测，一起来看看吧。
华为nova4和华为p20哪个好?
华为nova4和p20拍照对比
两款手机都有拍照这一亮点，我们就先从拍照说起。华为nova4前置2500万像素摄像头，后置三摄分别为4800万主摄像头(标配版为2000W)F/1.8光圈，1600万超广角镜头(F/2.2光圈)和200万像素景深虚化镜头(F/2.4光圈)。其中主摄CMOS为1/2寸的大尺寸传感器，配合6P镜头。
而华为p20的相机配置为前置摄像头2400万像素，和nova4同样的f/2.0光圈，后置摄像头采用2000万像素(黑白，f/1.6 光圈)+1200万像素(彩色，f/1.8光圈)徕卡双摄，支持自动对焦(激光对焦/深度对焦/相位对焦/对比度对焦)，支持华为AI防抖。光从配置上来看，明显是华为nova4在拍照上性能更加优异。
我们再来看看两款手机拍出来的样照，先来看看华为nova3高配版的，
华为p20样照，
因为nova4的低配版拍照和华为p20基本上差不多，所以我们直接对比高配版，从这些样照我们可以看出，虽然华为p20后置只有双摄，且像素比nova3要低，但是大光圈的配合，华为p20的实际成像效果也没有差很多，在远景拍摄上，华为nova3凭借4800万的主摄像头，放大更加清晰，还有新增的超广角拍摄，这个华为p20是没有的，总体来说nova3拍照要稍微好一些。
华为nova4和p20外观对比
nova4这次突出的亮点就是挖孔的极点全面屏，突破性屏下镜头技术，目前是业界最小的开孔，4.5mm，极大的提高了手机的屏占比。6.4英寸的屏幕，屏幕比例19.25：9，分辨率达2310*1080，正面的视觉效果比以前的刘海屏要漂亮不少。
机身厚度仅7.77mm，侧面纤薄，机身底部分别是话筒，Type-C接口以及扬声器，顶部是3.5mm耳机接口，隐藏式LED呼吸灯，微缝听筒，隐藏距离光传感器，以及降噪mic。细节之处都十分美观。
背面有后置指纹识别和竖排的摄像头，配有亮黑色、贝母白、苏音蓝、蜜语红四色，其中蜜语红星耀版采用了双层镀膜工艺，在光线下能够折射出非常绚丽的色彩。
我们再来看看华为p20采用的是前置指纹和传统的刘海设计，配有亮黑色，宝石蓝，樱粉金，香槟金，极光色，极光闪碟、极光贝母多种颜色，除了刘海有点老套，其他方面也毫不逊色。
华为p20的机身厚度比nova3还薄0.12mm，仅7.65mm，两款手机外观上主要让人在意的，小编觉得就是刘海屏和极点屏，以及前置指纹和后置指纹的区别了。
华为nova4和p20性能配置对比
由于两款手机采用的都是麒麟970处理器，都支持GPU Turbo技术，且p20现在也可以升级至9.0的系统，基本和nova4最新的系统差不多，性能上来讲是差不多的。
只是有一点nova4的几点全面屏目前有些游戏还不太适配，但是后期都会调试好的。另外nova4是8GB+128GB的大内存，华为p20有6GB+64GB，6GB+128GB两种内存组合。两款手机都不支持内存卡
华为nova4和p20续航对比
电池配置上，华为nova 4 电池容量为3750mAh(典型值)，标配9V/2A或5V/2A，支持快充9V/2A，华为P20 电池容量为3400mAh(典型值)，标配5V/4.5A兼容4.5V/5A充电器，支持超级快充5V/4.5A。从配置上来看差别不会很大。
其他小功能方面，华为nova4不支持NFC，不支持红外，p20同样不支持红外，但支持NFC，p20采用Type-C 耳机接口，没有nova4的3.5mm耳机孔。
对比总结
两款手机在性能、续航上没什么过大的差异，仅nova4有8GB的大运行内存，两款手机都很好看，外观最大的差别就是极点屏和刘海屏，nova4的相机经过升级，效果会比p20好一点，价格上都是三千出头，p20贵三到五百，毕竟p系列是旗舰机型，会更加精致，想要拍照更加出色，我们可以选择nova4的高配版。
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