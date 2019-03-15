孤岛惊魂5磁力脉冲炮作用是什么 彩蛋武器获取攻略介绍

2019-03-15 15:34:48 来源：91单机游戏 编辑：zw

很多小伙伴都知道在《孤岛惊魂5》中，有一件非常特殊的彩蛋武器磁力脉冲炮，不过很多人都不知道孤岛惊魂5磁力脉冲炮有什么用，怎么获取。那么，磁力脉冲炮有什么用呢？获取方法是什么样子的呢？接下来由小编来为大家带来磁力脉冲炮的作用以及获取的方式，能让小伙伴们尽快的熟悉。

《孤岛惊魂5》游戏图1

磁力脉冲炮的获取方法：

首先，在游戏中你要先拯救宅宅中的NPC莱瑞帕克，救出他时候，将后续的任务完成之后，莱瑞帕克在最后的时候会要求你按下按钮，他说他要去准备世界，你在按下按钮之后，立刻跑到莱瑞帕克所在的电磁圈内，玩家会被传送到一个神秘区域，紧接着又会被送回来，而刚才莱瑞帕克所站的位置，莱瑞帕克已经不见，就剩下一双靴子，还有一把枪，我们所需要的磁力脉冲炮，就在那里!

《孤岛惊魂5》游戏图2

磁力脉冲炮的作用：

磁力脉冲炮，在中远距离是没有伤害的，只要到敌人贴脸的时候，你在实用磁力脉冲炮，你就会发现，敌人被你秒杀，而且秒的连渣都没有剩下!没错，磁力脉冲炮在近距离的时候，是足以秒杀一切敌人的存在，不过非常可惜，只能贴脸才能实用，只要稍微远一点点，就不会造成伤害，虽然有这样的限制，但磁力脉冲炮的威力是毋庸置疑的!

通过小编的介绍，磁力脉冲炮怎么用已经一目了然，近距离神器非它莫属，根据以上提供的获取方式，相信小伙伴们一定能获得这件彩蛋武器并快速上手，让我们在孤岛惊魂5中领略它的威力吧。