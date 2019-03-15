堡垒之夜第八赛季第三周任务有哪些 第八赛季第三周任务汇总介绍

2019-03-15 15:34:46 来源：91单机游戏 编辑：NO

堡垒之夜第八赛季第三周任务已经上线了，相信不少玩家都想知道这次上线的挑战任务有哪？该怎么完成吧？下面就一起跟小编来了解一下吧！

堡垒之夜第八赛季第三周任务有哪些?堡垒之夜游戏中目前刷新了全新的周挑战任务和隐藏任务，小伙伴们知道这些道具都分布在哪些图吗?下面小编就来给大家详细介绍下完成方法。

堡垒之夜第三周挑战任务完成攻略

免费任务

阶段任务：

阶段1：在单局比赛中前往致命领域和盐泉(0/2)奖励1战星

阶段2：在单局比赛中前往幽灵山和斜塔小镇(0/2)

阶段3：在单局比赛中前往严霜机场和战利湖(0/2)

跑图任务，这里推荐各位去憨憨激斗，使用滑翔伞和肥宅球快速位移完成任务。

PS：是阶段任务，完成一个才能完成下一个哦!

阶段任务：

阶段1：摧毁沙漠中的仙人掌(0/30)奖励1战星

阶段2：搜索积雪区的弹药箱(0/7)奖励2战星

阶段3：搜索丛林中的宝箱(0/5)奖励2战星

PS：是阶段任务，完成一个才能完成下一个哦!

小编给大家带来的堡垒之夜第三周挑战任务完成攻略，希望大家喜欢！