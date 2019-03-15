DNF金猪猪黄金礼盒如何获得 金猪猪黄金礼盒获得方法介绍

2019-03-15 15:33:41 来源：91单机游戏 编辑：﹍ɑ。群℡

DNF是一款动作类游戏，DNF的金猪猪黄金礼盒是可以通过活动任务来进行获取的，而且这个礼盒中可以开出套装奖励，不过想要获取还是有一些技巧的，小编整理了最新的资料和大家分享下吧!

DNF金猪猪黄金礼盒获得方法介绍

获得方法：开启第5层套娃10次即可领取金猪猪黄金礼盒

开启第5层套娃需要站街150分钟。每天可开启1次第5层套娃，10天后可额外领取金猪猪黄金礼盒。

总结：需要活动开启后累计站街150分钟，并且累计10天即可开启礼盒，具体的规则如上!

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