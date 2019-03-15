刀塔自走棋9刺客怎么玩 9刺客玩法技巧思路介绍

2019-03-15 15:32:54 来源：91单机游戏 编辑：NO

刀塔自走棋9刺客是游戏中非常冷门的一个流派，相信有不少小伙伴都还不知道在游戏中9刺客有哪些玩法技巧吧？下面小编为大家带来了9刺客流派的玩法技巧攻略，感兴趣的小伙伴一起来看看吧！

在刀塔自走棋9刺客玩法怎么玩呢，有什么玩法攻略呢，小编相信小伙伴们一定都想知道吧，下面小编给大家带来了一篇关于刀塔自走棋9刺客玩法攻略，希望大家喜欢。

刀塔自走棋奶德阵容分享

一、9刺的优劣处

9刺的优势是伤害，劣势自然是控制和坦度，对于9刺的组成也就那9个，但是9刺当中也分别有关键的key牌，拿到这些key牌的早晚也决定了你阵容的强弱(打不打得过人)，9刺的控制有且只有1个(沙王)，这就决定了9刺只有在面对特殊阵容的时候才会产生起效(人均脆皮的6法或者同样没有控制的9战)，同时，不像6地精buff，9刺buff无法根本性地改变战局，有时候连阵容站位的稍微调整都能对9刺的切入产生不小的影响，因此，读者如果想要吃鸡，请不要选择无脑9刺流，可以选择中期强势的6刺并根据对手阵容选择剩余搭配。

二、阵容核心

作为9刺唯一的硬控和前排，沙王到手且二星的早晚决定了玩家阵容前中期的容错(能打得过多数玩家)，其次作为主要输出核心的圣堂刺客(TA)和幻影刺客(PA)到手早晚决定了玩家是否能玩刺客流的资本(相信大家都体会过pa暴击一刀秒脆皮时候的爽快感吧)，这三张牌作为关键key牌，获取优先级我认为是沙王>TA>PA(刺客人均暴击的情况下伤害是溢出的，所以PA在9刺的优先级会降低)。

另外要谈到的一个经常被玩家忽略的隐形刺客(萨特)，这张牌在中后期的作用相当可怕(范围沉默以及攻击落空)，获取难度也很低(发牌员似乎很喜欢发这种没什么人拿的牌)，因此如果能迅速2星，获取优先级我觉得是大于PA的。

三、阵容强势期以及运营方向

刺客阵容的强势期在于6刺刚成型且配有一个可靠前排的7人口时期(如果前期天胡可以让这个时期提早到来)，这个时候攒下的连胜对于后期迅速成型9刺有着至关重要的作用(不让对手拖出成型阵容也是9刺能吃鸡的必要条件)。下面会具体谈谈各个时间点的注意事项和棋子选择：

1、前期(1-15回合)

这个时候强势的棋子和阵容想必大家都不陌生，通常为3地精或者兽人战士之类的强势2星将，这个时候我们玩法其实可以和平常一样，优先推荐拿3地精阵容(赏金最好能够2星)，这个时候如果脸比较好也可以采用适当的赌狗玩法，前期D一两次，多拿赏金蓝胖敌法这3个棋子(赏金是刺客组成之一，蓝胖可以充当中期肉盾，敌法前期的功能性能保证连胜不断)，如果选择了前期赌狗玩法，在20回合到来之前要保证蓝胖敌法取其一升3星，赏金必须3星，不然中期的节奏会很崩(稳不住血量同时没钱之类)。10回合之后，根据发牌员脸色选择合适的前期阵容搭配(发牌员给你来了2个熊德就别再死心打3地精了)，推荐脸白玩家优先选择利爪德鲁伊且尽量高星(能配合沙王成为前中期的优秀前排)，其他的例如蓝胖或者2星伐木机2星发条的3地精都可以(灵活判断)，然后组出第一套前期强势的3刺组合(一般是赏金女王加一随意的刺客)，前文这一随意的刺客请不要选择所有1星的2费刺和隐刺，强度远不如你随便嫖来一个的二星将。总之前期阵容搭配为：二星将>3地精>其他阵容。

2、中期(15-25回合)

这个时候是6刺的强势期，如果你脸白前期TA来的特别快很有可能打出一段超久的连胜。这个时期我们速升7人口的同时尽量白嫖科技度过即可(即使没有连胜这个时期也需要攒钱)，尽量有多的刺客单子能保证这个时期的金钱摄入和血量健康(2星女王2星毒龙2星PA1星TA)，同时为我们后期迅速爆9抬人打下基础。

3、后期(25回合之后)

如果中期有一波连胜或者连败，这个时候就该迅速花掉金币开始爆发了(金币大部分要用来升科技)，同时最好留有一些优质前排单子来灵活应对阵容(9刺要赢很挑阵容)，中期攒下的利爪德和萨尔或者白嫖的双娜迦可以用来配合6刺打法师，大树、月骑、敌法这种也能配合PATA打战士也有奇效，再之后，潮汐猎人如果能白嫖的话必拿，这也是9刺能活到10人口时候的吃鸡关键(控制)，潮汐的一套控制时间能让9刺这样的高输出秒了2-3个人了。灵活选择，想吃鸡的话用6刺搭配大招流或者精灵流也是极好的选择，比较9刺能吃鸡需要的还有对手阵容的配合(手动笑哭脸)。

四、装备的选择

攻速装PA，攻击装TA，肉装沙王或者非刺客前排，法力装萨特、沙王、TA或者女王。

以上就是刀塔自走棋9刺客玩法攻略，希望大家喜欢！