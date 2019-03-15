《全境封锁2》第2部分的专业怎么解锁 第2部分的专业解锁方法介绍一览

2019-03-15 15:32:54 来源：91单机游戏 编辑：火红橘子

全境封锁2第2部分的专业怎么解锁？解锁条件是什么？大家都了解吗？为了大家能够更好的体验游戏，今天91小编给大家带来了第2部分的专业解锁方法介绍一览，希望能够帮助到大家。

全境封锁2第2部分的专业解锁方法介绍：

达到30级，完成故事(征服国会要塞)

和白宫的军需官谈谈。军需处有一个新的办公桌，你可以在那里装备专业装备。

在拆除者(榴弹发射器)、生存者(十字弓)、神枪手(狙击手)之间选择

如何使用第2师的专长：手持三角(PS4)/Y(Xbox One)装备专长武器。有些专业技能是被动的。只有他们各自的武器需要装备。

有3种专长：爆破者(榴弹发射器)、生存者(十字弓)、神枪手(狙击手)。你可以在军需处随时在他们之间切换。它们不是永久的。所以别担心，你可以测试一下，如果你不喜欢，就换一个不同的班级。

如何获得特殊武器弹药：

手榴弹发射器40毫米手榴弹=用炸药杀死敌人(例如手榴弹)

十字弓爆炸螺栓=在状态影响下(例如，在开火或通电时)使用武器杀死敌人。

TAC-50 C狙击手子弹=用头像杀死敌人

要升级你的特惠，你必须从执行入侵的游戏结束任务中获得特惠点数(地图上标记为红色)。完全升级所有东西需要很长时间。