全境封锁2罗斯福岛结局码头怎么过关 罗斯福岛结局码头通关技巧介绍

2019-03-15 15:32:22 来源：91单机游戏 编辑：﹍ɑ。群℡

全境封锁2是一款第三人称射击+角色扮演游戏，全境封锁2的罗斯福岛结局码头是个比较有难度的关卡，需要玩家们注意组队合作，并且使用炮塔来进行输出和控制，那么这个通关的技巧有哪些?小编整理了资料和大家分享下吧!

全境封锁2罗斯福岛结局码头怎么过?

技能：带机枪塔或者火塔来输出或者控怪，再带溜溜球输出。

流程：开局两两一组，左右各一组，左边可以先上加特林守，然后先清理第一波怪，清理完怪，右边上加特林打燃料箱，燃料箱血打完一半的时候右边会开始刷第二波怪。

右边离开加特林先清怪，清的差不多再上加特林把右边燃料箱打爆，左边的燃料箱到现在暂时都别动，然后继续清理怪，怪清理完后左边加特林可以开始打燃料箱，留燃料箱一丝血，等着队友们技能冷却完毕，然后再打。

打完两个油料箱后，船上会先刷怪，右边也会刷怪，所以四个人到左边加特林附近守，加特林负责打船上下来的怪，另外三个人负责挡住右边过来的怪，船上怪清理完，上船，一个人操作船上的加特林清理外面的怪，另外三个人守船，防止怪上船，怪清理完毕

后，打船的发动机，安放c4，任务结束。注意：防守的时候善用塔和溜溜球，效果显著。

总结：需要携带炮塔进行防御和控制，并且有足够的人手来清理怪物才能通过，具体方法如上!

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