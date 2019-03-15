人类黎明猛犸象消失是怎么回事 猛犸象消失原因详情解析

2019-03-15 15:32:02 来源：91单机游戏 编辑：zw

很多小伙伴都喜欢人类黎明游戏，不少玩家都知道在人类黎明这款游戏中拥有非常丰富的生态系统，而且无论哪种生物对于游戏发展还是非常有帮助的，但是许多玩家都没有发现猛犸象的存在，那么猛犸象都在哪里呢?下面小编就来介绍下网友带来的人类黎明猛犸象介绍，希望对各位玩家有所帮助。

猛犸象消失原因

远古生物新石器时代会灭绝。要做科研需要在旧石器时代做掉;

不过，北境找猛犸象不如在村落附近围剿狼，穴熊，岩洞狮这类早期直接威胁村落的野生生物;

解决安全隐患的同时还能解决食物皮毛供给;

攀科技而言，没觉得有必要特地找。。。成就有没有相关的就没注意了;

北境图本身所有资源都少一些，而且北境的夏天时常短;

找动物夏季比较容易，冬季鬼知道跑到哪里去了。

以上就是小编给大家带来的人类黎明猛犸象消失的原因了，如果玩家在旧石器时代没有发现猛犸象的话，那在新石器时代猛犸象就会消失了，所以要在旧石器时代把所有的科研都做掉，希望可以帮的上各位玩家。