鬼泣5高评价怎么打 鬼泣5高评价打法技巧攻略

2019-03-15 15:31:57 来源：91单机游戏 编辑：林克醒来

鬼泣5是一款高人气的动作冒险游戏，很多玩家都在问鬼泣5高评价怎么打？小编为大家带来了鬼泣5高评价打法技巧攻略，一起来看看吧。

如何打出高评价

每次战斗都会有一个评分，不停的打出伤害这个分数就会不停上升。如何打出高评价，对于鬼泣系列的老玩家来说已经不是什么问题了，但对于新入坑的玩家来说还是有必要讲一下的。

1.攻击招式要多样化

想要打出高评分，首先就是不要重复使用同一套招式，多尝试一些连招。在这里很多新手会发现明明买了不同的技能怎么老是同一招呢?想要打出不同的招式，不能一直按着攻击键，鬼泣的攻击时非常有节奏的。比如尼禄的comboA是可以连按近战攻击，而comboC是先连按两下短暂停顿一下再连按四下。

2.一直攻击不被击中

除过不要重复使用同一套招式之外，一直连击不中断也可以提高评价。被打中不单会损血还会中断连击，这些都会导致降评价。新手玩家一定要经常使用躲避，按住锁定的之后同时按下向左或向右+跳跃来进行伤害规避。

3.时不时要来个嘲讽

嘲讽是斯巴达家族的传统技艺，不单能提高评价，不同评价下的嘲讽还不一样，嘲讽可以用来让怪物攻击你，变相的聚怪，尤其是锁定嘲讽，效果拔群。而且尼禄在空中嘲讽是有无敌效果的，最后还是要小心被击中的问题。

除过以上通用的要素，最后来说一下三个人不同提升评价的方法，尼禄要多使用红刀，但丁可以多切换武器不要中断连招而V连续终结可以提高评价。

V操作技巧

V是本作新加入的角色，人气非常高，深得斯巴达家族的装逼绝学。可惜V本身没什么战斗能力，只作为最后的终结者，平时有三个魔兽做打手，分别是猛(话)禽(痨)格里芬，黑豹暗影和梦魇，前两只宠物在V附近的时候还能够恢复血量和提高攻击。

1.宠物

常使用的就是前两个宠物，格里芬和暗影，格里芬是空中远程，暗影是地面近战。在战斗中这两个宠物就算血条归零也不会真的死亡，血条归零后会变成一个圆球，过一段时间之后就会复活。但是复活时间比较长，想要加速复活就必须用V走近他们那个圆球，会触发一个殊动作，会把手伸向那个球，这个时候就可以缩短复活时间。但这段时间对于魔力不足的V而言就非常危险，所以推荐优先学习提高格里芬和暗影防御力的技能，避免两只都死掉。

而最后一个宠物梦魇是当魔力值大于等于三格的时候才能召唤的宠物，召唤时梦魇会变成陨石一样降落下来，落到地面的那个瞬间是能造成伤害的，而在消失前会来个激光扫射能帮你清理很多杂兵。

梦魇召唤出来之后，另外两只会恢复满血状态，如果是死亡状态会直接满血复活。而且梦魇是这三只里攻击力最高的，并且会自动战斗不需要你操作。最后它是靠消耗魔力战斗的，没有血条。所以我对梦魇的定位是一个可以自救的终极大招，平时也会用这招来清理杂兵和对付带霸体的怪物。

2.战斗

格里芬尽量不要冲得太前容易挂，我一般就把它当做一个远程的法师，放放闪电之类的。锁定+前+远攻，这招能够击退大多数非霸体的怪物，但是平时战斗的时候尽量少用，这样会打乱暗影的攻击节奏，主要作用还是清理V周围的怪物和帮V躲避攻击。

暗影对地还好，但是不太容易打空中的敌人，想要对空，锁定敌人等到暗影在它周围转圈的时候按攻击会打三下，不然就是空中转圈这招。

另外在战斗中要注意两只宠物的血量，两只宠物只要不是被限制都是可以瞬间召回帮他们回血，格里芬按两下跳跃，暗影锁定闪避就行。对宠物有威胁的大概就是连续的高频率攻击或者是高速的冲撞，比如于虫后那招锄地还有在地上来回滚的蜥蜴。

接下来要注意的是在战斗中敌人出现处决状态如果不快点解决的话，会恢复正常状态，但血量会在比较低的状态。另外要注意的就是瞬移过去处决会被前面的障碍挡住，最后在战斗中要多读书，能恢复魔力值，这大概就是知识就是力量吧，不过读书和锁定的时候V的速度会变慢。

最后提一下V的宠物攻击是有距离判定的，距离太远的话宠物会在原地攻击，只有在一定范围内的怪物才会去攻击，锁定情况下也不太好使，这个是在训练场实验的，游戏中的场景也没有特别远的。

总体而言V是对新手比较友好的角色，经常乱按也能打出SS的评价，需求重点就是根据战场的不同情况作出不同对应对，别无脑攻击就行。

尼禄操作技巧

尼禄作为斯巴达家的人，祖传的手艺一个都没学会，这一作颜值也没有了，骚话也不会说装逼也不熟练但是作为主角之一还是非常厉害的。对于新手而言想要打出非常畅快的连招就要掌握红刀以及鬼手的熟练应用。

1.机械手

尼禄这次的机械手一共有八种，虽然是个消耗品，但是非常强。除过能抓取之外每种机械手的作用都不一样，游戏中会有详细的介绍，在这里就不多说了。

而想要获得机械手除过在游戏中捡之外还可以在每个关卡开始的时候和见BOSS之前在机械师妹子那里用红魂购买，而且只能在这两个地方编辑机械手的顺序，是的，你没听错，游戏中只有爆掉才会切换下一个。最后在使用的时候千万要注意被击中的话会导致机械手会直接爆掉。

最后剧透一下，在通关之后尼禄不单能变魔人，手臂也重新长回来，还多了一个投掷技能，不过机械手还是可以继续使用的。

2.红刀

红刀就是在挥刀的时候踩下油门，就是按左扳机键，成功的话尼禄的刀就会变红。在下次一攻击的时候会提高攻击速度和伤害，还可以提高评价，当然最主要的还是帅。

一般来说红刀的时机在每一刀攻击完收招的时候，对应不同的连招踩油门的节奏也不同。拿最基本的combaA来举例子吧，节奏是慢快快慢，多练习的话应该还是可以掌握的，可以先对空练习，然后在拿怪练习。

不过砍怪的速度会比空挥的快一点点，要注意调整节奏，但其实这此的红刀判定比较宽松，乱按三次也能出一次。

最后要说的是在这个过程中还有一个最佳时机，这个时候踩中油门的话会出现一刀三红，想刀刀三红的话靠练就不够了，还得讲究一点点缘分，所谓一红靠练三红靠脸，实力不够缘分来凑。而且尼禄空中嘲讽的时候也可以按出来红刀，这个是最好掌握的。

3.空战

老玩家常说的JC，是利用跳跃取消攻击动作的后摇，而且在下蹲到跳起来这个过程是无敌的，可以利用规避很多伤害。

接下来众所周知，鬼泣是一款落地就算输的游戏。想要空战，首先你要学会空战的灵魂技能踩怪，顾名思义这个技能可以让你在怪物身上跳一下。

至于为什么说它是灵魂技能，我要先解释一下二段跳和空中飞燕这两个技能，这两个技能在空中都只能用一次只有落地之后才会重置而有了踩怪之后在空中就能重制了。之后可以配合机械手的抓取(抓取+平A+踩怪)。

下面是一个进阶向的东西，空中飞燕+踩怪就比较难了，先是在锁定状态下，由后往前推然后出刀。

要点是摇杆滑到底，幅度大，要快，但是出刀别太快否则容易变成下劈，最重要的就是这个由后往前是基于你人物的面朝方向，最后在踩怪。

这版的逆向飞燕不好用，实战意义不大，新手玩家练好空战就可以了。

但丁操作技巧

我们丁叔在这一作可以说是风骚至极，不过操作上是真的难，一周目之后主武器和副武器多的不像话，在加上四个风格和魔人真魔人两个状态，我感觉我的手都不够按了。没关系，实在不想搓招，我们可以开自动，全程爽就完了。

1.四个风格

骗术师、剑圣、皇家守卫、枪神

我比较推荐新手朋友多用骗术师和剑圣，骗术师风格可以来回躲避技能非常实用，剑圣风格的攻击强一点，枪神升到后面有点用。

但这作真正强的是皇家守卫，持续按住之后可以承受一定的伤害同时小幅度积攒R能量，不过会扣除相应的魔力值，并且有隐藏上限，到达上限之后会出现后仰硬直。

在没有魔力的情况下就只能抵挡部分伤害。如果是在敌人攻击过来的瞬间防御，不单能抵消伤害，还能提升魔力值和涨评价。

2.武器

这次丁叔的武器非常多，我重点说一下浮士德帽子和拳脚套。

浮士德帽子是以红魂为弹药的远程武器，这还不是最奢侈的，枪神，最长蓄力后释放15w红魂伤害高达10000+，能砸死绝大多数敌人。如果没有红魂怎么办?放心吧，卡普空为你开放了充值界面，只要你有钱没有摆不平的人。

再说说我个人非常喜欢的拳脚套。首先拳套和脚套是两种武器，但是公用同一个武器栏，想要切换的话需要按住锁定+后+攻击键。

其次拳套注重速度和闪避，腿部注重攻击力，两个武器在连续攻击下都会进入爆发状态。

火焰脚锁定敌人后长按普攻键可以迅进入爆发模式，而拳套在剑圣风格(大于等于3级)可以使用一招真.升龙，威力是一方面，主要是帅。

关于三人的操作，这样比较好理解：