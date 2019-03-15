《英雄联盟》推塔流塞恩符文如何搭配 推塔流塞恩符文搭配技巧分享

详细答案：
这套玩法，可能会把队友心态玩爆炸，所以进游戏后先把所有人屏蔽掉，然后安安心心的线上推塔就行了，不要怕死，眼里只有塔。
符文推荐：
不灭之握：不仅可以造成不少伤害，还能提高血量上限，血量上限很重要。
爆破：眼里只有塔，怎么能少的了爆破，配合塞恩的高血量，可以对防御塔打出超高的伤害。
调节：增加双抗，坚持的时间可以久一些。
过度生长：增加生命上限，这个套路生命上限很重要。
超然：减cd，增加清兵线的速度。
风暴聚集：增加攻击力，提高推塔的伤害。
出装推荐
鞋子推荐布甲鞋，毕竟防御塔的伤害时物理伤害，布甲鞋可以使得塞恩多抗几下。
第一个大件选择巨型九头蛇，可以大大提高塞恩的清线能力，配合九头蛇的主动技能，推塔效果也是杠杠的。
接着选择血手：血手提供的护盾是生命值75%，配合塞恩的高血量，获得时间也就越长了。
再选择传送门，提高推塔的力度。反甲大幅度提高护甲，减少防御塔的伤害，也能减少受到敌方ad英雄的伤害。狂徒增加血量上限，提高爆牌德伤害。
召唤师技能选择
闪现主要是增加机动性，虽说是送死流，尤其是前期，能少死尽量少死。
传送快速回到线上，清兵推塔。
玩法介绍
出门的时候，可以选择去对方野区反调对面的buff，影响对面打野的发育。虽说这是送死流的赛恩，但并不是无脑死，尤其是前期的关键时刻，死太多，队友的压力会很大，所以前期就是推线配合塞恩的被动以及过度生长不灭之握增加血量的上限。
打生命值达到一定程度后，就可以选择断兵线，塞恩的eqw连招，清兵妥妥的。敌方来抓的时候，就可以选择大招逃跑，实在跑不掉就尸体清兵或者打塔，消耗防御塔血量。
当中期对手集合打团的时候，塞恩的装备以及血量也差不多成型了，接着就可以放弃兵线了，配合传送门，加上塞恩的血量，血手以及被动，无脑推塔，对面来人也阻止不了一个要推塔的塞恩。
总结：
这套玩法是需要一定的意识的，如果对方完全守线不团，你去推塔的话可能就变成单纯的送了，虽然你屏蔽了队友，但是还是可以打字告诉队友让他们团，你推塔，或者对面来抓你的时候，让队友控龙。
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