DNF3.14韩服宠物幻化道具怎么样 宠物幻化道具效果详情一览

2019-03-15 15:31:10 来源：91单机游戏 编辑：NO

DNF3.14宠物幻化道具是游戏中玩家们都在关注的游戏道具，韩服已经正式上线了这件道具，那么DNF3.14韩服宠物幻化道具效果怎么样？下面就一起跟小编来看看！

在DNF3.14韩服宠物幻化道具怎么样呢，有什么效果呢，小编相信小伙伴们一定都想知道吧，下面小编给大家带来了一篇关于DNF3.14韩服宠物幻化道具效果解析，希望大家喜欢。

DNF3.14韩服宠物幻化道具效果详解：

今天正式服已经上了，3900赛拉一个：

开孔效果，和其他的幻化一样的样式：

比如把男法宠物放到神圣之灵上：

大家比较关注的技能施放效果，放技能的时候还是本体出来放：

昵称是本体的，而不是幻化宠物的。

当使用技能时，幻化的宠物也会有一个短暂的施放动作，这个我觉得设计的不错。

以上就是DNF金猪套娃活动实装获取攻略，希望大家喜欢！