剑网3面部挂件珠玉拂帘获取方式 面部挂件珠玉拂帘效果展示

食尸鬼面具是全境封锁2游戏中的一种道具，很多玩家都很喜欢，那么在游戏中食尸鬼面具怎么获得呢?这边91手游网小编给大家介绍下吧！全境封锁2食尸鬼面具获取攻略首先，我们需要d抵达地图上的这个位置“西波托马克公园”顺路还可以去把凤凰点拿了，简直nice!西波托马克公园然后你会发现边上有台电脑，和它交互一下

2019-03-15 | 0