全境封锁2二战老兵制服在哪？解锁流程是什么

2019-03-15 15:31:06 来源：91单机游戏 编辑：墨染西行

全境封锁2中有不少隐藏外观，玩家要如何获取呢，91单机小编给大家带来全境封锁2二战老兵制服解锁方法分享来看看吧。

二战老兵制服解锁方法分享

开启一个隐藏支线任务后跟着提示完成就可以拿到这套外观。

地点在雾谷安全屋西边，如下图。

进去之后发现里面有一个下水道入口。

一直走到最后，会遇到着个NPC。它会给你个支线任务。

任务有两阶段，跟着指示走就好了。

途中有一小段会要你找隐藏的机关，要是一直找不到NPC也会提示。

完成第一阶段就可以拿到这个服装了，另外还有一个支线任务这里就不剧透了，各位玩家在游戏中自行体验吧。