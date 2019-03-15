全境封锁2挂件获取方法是什么 挂件获取技巧一览

2019-03-15 15:30:42 来源：91单机游戏 编辑：zw

很多小伙伴都知道在游戏中服装差异显示着玩家们不同的个性，很多玩家都喜欢在这些小细节上花上写时间，展示出自己的不同。在全境封锁中，背包用一些挂件来装饰自己，不少玩家都在问该怎么获取。今天我们就为大家带来全境封锁2挂件的获取方法。

不知道大家有没有注意到这个地方。

今天我去打疾管局总部的时候，进度处于在打血液桶的实验室。

有一间角落有一个模型人型骷髅，身为破坏狂的我跑过去打结果打不掉突然发现它可以搜寻。

然后就可以拿到“小型骨架”这个背包挂饰。

全境封锁2获得骷髅挂件

过程并不复杂，如果还没有获得可以去捡一下，另外戏院还有一个犀牛挂件可以捡。

全境封锁2装饰上骷髅挂件

装上挂件后是不是感觉到自己非凡的人生了呢，走路是不是也更加自信了呢?通过本次全境封锁2中挂件获取方法的介绍，去获取更多的挂件彰显自己吧!