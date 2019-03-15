鬼泣5sss连技教学 鬼泣5sss评分怎么打出来

2019-03-15 15:30:37 来源：91单机游戏 编辑：林克醒来

鬼泣5是一款高人气的动作游戏，很多玩家都在问鬼泣5怎么打出sss评分？小编为大家带来了鬼泣5sss连技教学，一起来看看吧。

鬼泣5sss评分连招教学

1、战斗打法不要千篇一律，要学会改变招式和使用其他武器攻击，如果还想用之前的攻击套路至少在打出了两套新攻击连招后再用回原来的连招。

2、多使用一些挑衅动作，一来挑衅能增加评价不说，二来也符合鬼泣5的主角们的行事风格，然后在战斗中评价不同挑衅的动作也会改变，越到后面逼格越高。

3、虽然说连招能增加评价分数，但是也不要一直用一些威力小招式，使用威力大的招式以及快速消灭敌人也能很明显的提高战斗评价。

4、在战斗中尽量不要受伤，受伤会降低评价。所以这和第三点可以搭配起来，在敌人数量较多情况下先用大伤害招式将多部分敌人清光后再留最后的2~3只怪物进行连击刷分。

小编总结：

获取高分评价要尽量避免受伤，而且需要使用挑衅动作，使用大招也可以获取加分。