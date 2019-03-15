人类黎明后期居民状态变红解决技巧是什么 后期居民状态变红解决方案介绍

2019-03-15 15:28:58 来源：91单机游戏 编辑：zw

很多小伙伴都知道人类黎明这款游戏是模拟人类发展的一款模拟类游戏，所以居民的状态是非常重要的，如果居民状态好的话，那发展就会非常快，但是后期居民却一直是红色状态，很多小伙伴都在问这该怎么办呢?下面小编就来介绍下人类黎明后期状态变红怎么办，希望对各位玩家有所帮助。

后期小人状态变红原因及解决方法

1、他们不开心，可能劳务过重或者没吃饱;

2、后期不信神了，后期情绪恢复要靠啤酒;

3、多种麦子，多酿酒;

4、越到后期刁民的口味越高……所以要增加宗教建筑，保证劳动量不严重超标等;

5、还有，主要是衣服，要穿的时尚，夏天要亚麻的，冬天要羊毛衫，反正夏天和冬天穿衣有区别。

以上就是小编给大家带来的人类黎明后期居民状态变红原因和解决方法了，到了后期，居民各方面都变刁了，也就非常难养了，这也突出了游戏的真实。