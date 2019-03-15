CF白色情人节活动入口 CF白色情人节活动内容

2019-03-15 15:28:18 来源：91单机游戏 编辑：﹍ɑ。群℡

CF白色情人节的女团见面会活动已经开启，在活动期间与女团对战的玩家们可以获得免费的cdk，兑换永久的情人节专属武器，那这个活动的入口在哪?小编整理了资料和大家分享下吧!

CF白色情人节活动入口：

活动时间：3月13日-3月16日

活动网址：点击进入

活动内容：

G.R女团循环见面会

G.R女团档案

G.R女团简介

G.R女团起源于CF系列赛事户外活动，每逢大型线下活动赛事她们都会第一时间抵达现场为所有CFer事实直播户外内容，为喜欢、关注CF赛事的人带来独家的幕后花絮 女团名字G.R(Golden Rose)以穿越火线十年推出的 同名枪“金色蔷薇”命名，花美但带刺，人美但不好惹 有颜值更有实力，有着“人美枪刚”的寓意。

巡演福利

活动期间，与G.R女团在游戏中对局的玩家100%可获得M200-情人节2019(永久)CDK;

八大战区每大战区100名互动名额，活动期间可根据直播信息直接加入互动房间;

CDK有效日期3月13日-3月20日，请及时兑换;

总结：参与此次活动的玩家们有几率获取永久的武器，而且还可以与女神共同作战，具体规则如上!

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