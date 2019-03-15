鬼泣5隐藏结局怎么达成 urizen打法攻略解析

2019-03-15 15:27:52 来源：91单机游戏 编辑：zw

很多小伙伴都知道在《鬼泣5》游戏中其实有个隐藏结局，非常像《孤岛惊魂》系列那种开局什么都不动自动结局，但鬼泣5的却非常考验玩家的技术，许多玩家不知道怎么打出来，那么，打法技巧是什么样子的呢？下面带来游戏的隐藏结局达成方法。

隐藏解决达成方法

其实《鬼泣5》第一关中，强大的魔王Urizen尤里增是可以被击败的，虽然大部分玩家都认为这是必败的战斗，因为玩家打他没血，反而被他几下搓死。

而玩家想要对Urizen需要先一直打他面前的红色水晶，血量非常厚，所以需要小心点打。掌握红刀技巧可以增加尼禄的伤害，打水晶能更快一些。

点击查看：鬼泣5尼禄红刀技巧

1.喷射线时注意躲避

2.注意不要被时间暂停技能击中，如果被击中了也抓紧时间撤离

3.Urizen的AOE攻击(万箭穿心)地上都会有光圈不要站在里面。

4.一直靠着水晶打，水晶在发光后，会向玩家攻击，所以不能贪刀。

5.开局因为技能太少非常不好打，玩家可以让自己血上限长一点、可以用义肢的时候再回来打隐藏解决。

打碎Urizen的水晶后，他能受到尼禄的攻击了，一次水晶碎掉后，大概能打掉一半的血量。击败Urizen后，就会提示你击败了魔王，拯救了世界，然后制作人员名单恶搞式的超快播放完毕(和尼尔一样)，就提醒你这是一个假隐藏结局。

以上就是鬼泣5隐藏结局达成方法，Urizen是某个重要人物的重要组成部分，如果大魔王死了故事就不能继续下去了，所以序章游戏基本都是剧情杀，玩家们被打死反而会好一些。