刀塔自走棋巨魔战士流怎么玩？阵容装备怎么选择？

刀塔自走棋巨魔战士流是游戏中十分好用的打法，前期灵活性很大，91单机小编给大家带来刀塔自走棋巨魔战士流玩法教程攻略，需要的朋友还不快进来看看。
巨魔战士流玩法教程攻略
首先是在第9回合，这是非常关键的一个回合，大多数玩家都会在这个时候升6人口， 这个时候如果我选择了走战士，我会观察其他七家有几家选择了战士，如果场上同时存在大于一家手上拥有着大量战士牌，我会放弃走精英战士的想法(毕竟需要运气，不稳定)，开始收集巨魔的配件(小y，蝙蝠，巫医)。 这个时候就需要管住自己的手，在第11到15回合的时候，只白嫖不找怪，在第17回合上7人口。在7,8人口的时候， 可以继续靠六战士过度(任何战士都可以拿，而且需要继续管住自己的手)。三个巨魔配件优先上场顺序是巫医、暗影萨满、蝙蝠。
在第26回合，一般情况下已经到9人口了，这个时候就是流派正式成型的时间。这时若是还没有找到巨魔战将，需要不惜一切代价去寻找， 9人口寻找到4费棋子的概率是百分之二十，一般情况下不难找到。当你寻找到巨魔战将的时候，巨魔流的集体加攻速的buff配合前排战士的15甲，强度完全不逊于精英战士。
战士的选择：doom，船长是必选，接下来海民和狼人的野兽buff提供的输出也非常可观。最后的一个位置可以在大鱼(10人口配合双娜迦用来counter法师)，剑圣(优质的攻击力和攻速)还有斧王(非常肉的棋子，大招也可以看作一个小控制)中选择， 至于小小，能不选就不选吧。
10人口的选择： 当场上存在法师的情况下，我推荐潮汐或者美杜莎配合大鱼人凑成双娜迦法抗的buff。如果不存在法师，可以选择萨尔，配合暗影萨满形成双萨满的buff(开局羊一个有奇效)。谜团可以针对地精，战士，骑士，死亡先知可以针对精灵流。
装备：输出装(尤其是疯脸)优先给巨魔战将，满了之后给doom。回蓝装给doom和巫医。
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