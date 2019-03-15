apex英雄生命线技能怎么样 生命线所有技能优缺点详解

很多小伙伴都知道在Apex英雄这款游戏中，生命线这个角色可以说是既好用又不好用的一个角色，说这个角色好用是因为这个角色的大招可以让团队的装备快速变好，说不好也是因为这个角色的被动和大招。很多小伙伴对其还不太了解，那么生命线技能什么样子的呢？下面小编就来介绍下apex英雄生命线这个角色各方面的介绍和分析，希望对各位玩家有所帮助。
生命线介绍和分析：
首先我们说说生命线的被动，这个被动的优点是非常不错的，那就是在救人的时候会生成护盾挡住正前方所有飞行物和子弹，但是这个盾也有非常不好的地方，那就是太容易暴露了，本来是偷偷救人的，结果这个护盾一下子就暴露了。其次这个技能在救人起来的一瞬间就会关闭，如果对方火力过猛的话，那队友刚起来还是要倒，所以这个被动在有些情况下是比较鸡肋的。治疗加快25%的被动是不错，可以说生命线的被动最好用的还是治疗了。
接下来我们说说Q技能，这个技能会生成一个小机器人，小机器人可以帮助队友还有自己回血，回血速度足够抗住第三回合之前的所有毒圈，这个治疗量是真的非常强大的。但是这个技能也有很大的缺点，那就是如果移动幅度过大的话，那治疗就会断掉，而且这个技能在释放的时候是不会开始治疗的，需要等治疗动画结束才可以。有时候这就影响了自己的生存能力。另外说一个小技巧，就是治疗机器人是有碰撞体积的，我们可以顶着机器人推动它，这样就相当于一个移动治疗了，虽然移动的优点慢，但是并没有多大影响。
最后我们说说生命线的大招，也就是空投，这个技能可以说是非常不错的技能了，因为每次呼叫都会给一个紫色、一个蓝色和一个白色的物品，虽然物品是随机的，但是无疑可以大大加快自己队伍装备升级速度，但是要注意，除了生命线的空投是不会出空投武器的，所以别指望可以直接拿到獒犬。生命线的空投的优势说了，那就在说说劣势，生命线的空投在释放的时候和普通空投一样，会产生一道蓝色的光柱，这就会吸引到敌人，而且空投落地后不打开的话那光柱是不会消失的，这就非常危险了，虽然普通空投也是这样的机制，但是普通空投是系统呼叫的，和我们自己呼叫的不一样，没有那么大的随机性，所以，一定要捡的快。其次生命线的空投在落地前不要指望拿系统空投混过去，这是不可能的，因为普通空投下落速度非常慢，而生命线的空投要快的多，很容易分便。
另外说一下生命线的小技巧，那就是尽量捡终极技能充能，这样可以让自己的大招好的更快，方便队伍在刚开始就成长起来。
以上就是小编给大家带来的apex英雄生命线的各方面分析了，希望对各位玩家有所帮助。
食尸鬼面具是全境封锁2游戏中的一种道具，很多玩家都很喜欢，那么在游戏中食尸鬼面具怎么获得呢?这边91手游网小编给大家介绍下吧！全境封锁2食尸鬼面具获取攻略首先，我们需要d抵达地图上的这个位置“西波托马克公园”顺路还可以去把凤凰点拿了，简直nice!西波托马克公园然后你会发现边上有台电脑，和它交互一下
最近很多用户都在问红魔Mars怎么开启口袋模式?在哪开启？相信不少小伙伴都不知道吧，那么今天91手游网小编就给大家介绍下吧！红魔Mars口袋模式开启方法介绍：第一步：打开手机，在手机主界面找到【设置】图标点击打开第二步：点击进入设置界面之后，找到【锁屏和面部识别】选项，点击打开第三步：找到【锁屏防误
华为mate20x是华为mate系列的一款手机，但是很多小伙伴都不知道华为mate20x怎么设置抬起亮屏?下面就跟着91手游网小编来看看吧！华为mate20x抬起亮屏设置教程一览：1、打开华为mate20x的手机桌面，点击进入【设置】，2、在设置页面找到并点击打开【智能辅助】，3、进入智能辅助页面后
魅族note9是魅族手机的一个新款，相信不少用户都不知道魅族note9怎么隐藏应用软件吧?那么今天91手游网小编就给大家介绍下吧！魅族note9隐藏应用软件方法分享：1.打开魅族note9，在手机桌面找到【设置】选项，点击进入。2.进入设置选项之后，找到【指纹和安全】选项，点击打开。3.找到【隐私模
三星s10+是三星s10系列中的一款，很多网友都很喜欢，那么三星s10+拍照如何添加滤镜呢?下面就跟着91手游网小编来看看吧！三星s10+拍照滤镜设置教学：1、进入手机桌面，点击【相机】。2、向左滑动屏幕进入滤镜效果。3、目前为无效果状态，选择您喜欢的效果，如【自动】。注意：也可在此处下载其他模式。
最近不少小伙伴都在问QQ限时聊天在哪里?限时聊天在哪里进入?相信很多用户都很好奇吧，那么今天91手游网小编就给大家介绍下吧！QQ限时聊天的教程：1、其实想要使用QQ“限时聊天”服务的话，大家就得在进入到“联系人”页面，从上方的菜单里找到“QQ扩列”功能(如下所示)。2、这时候我们就可以找到“限时聊天
扩列是QQ新上线的一个功能，但是不少用户都不知道QQ扩列在哪里进?该怎么开启好？这边91手游网小编给大家介绍下吧！QQ开启扩列功能的步骤：其实查看QQ“扩列”功能的方法并不复杂，大家需要先点击QQ主页底端的“联系人”分类选项，这样就可以通过上方的菜单里找到“QQ扩列”服务(如下所示)。不过由于QQ的
三星s10+是三星s10系列中的一个新款手机，相信不少小伙伴都不知道三星s10+怎么关闭拍照声音?那么今天91手游网小编就给大家介绍下吧！三星s10+关闭拍照声音教程：1、在待机界面下，点击【相机】图标。2、点击右上角【设置】图标。3、向上滑动菜单。4、点击【快门音】关闭开关即可。
全境封锁2是一款第三人称射击+角色扮演游戏，全境封锁2复古战场制服怎么获得呢?全境封锁2游戏中复古战场制服是一个隐藏服装，玩家需要完成对应的隐藏支线任务才可以获得这套外观，感兴趣的玩家和小编一起来看看吧!全境封锁2隐藏服装复古战场制服获得方法在拾荒时偶然发现了一个隐藏支线任务，完成之后就可以拿到这套
DNF是一款动作类游戏，DNF游戏中女枪光环就是枪炮之绮华光环，很多玩家都想要枪炮之绮华光环却不知道怎么获得的，想要获得枪炮之绮华光环的玩家和小编一起看看获取方法介绍吧!DNF枪炮之绮华光环获得方法介绍购买二次觉醒系列手办风暴骑兵。可以从中获得风暴骑兵二觉手办，下一款二觉手办优惠券，迷你尊享礼盒(随