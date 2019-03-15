apex英雄生命线技能怎么样 生命线所有技能优缺点详解

2019-03-15 15:26:30 来源：91单机游戏 编辑：zw

很多小伙伴都知道在Apex英雄这款游戏中，生命线这个角色可以说是既好用又不好用的一个角色，说这个角色好用是因为这个角色的大招可以让团队的装备快速变好，说不好也是因为这个角色的被动和大招。很多小伙伴对其还不太了解，那么生命线技能什么样子的呢？下面小编就来介绍下apex英雄生命线这个角色各方面的介绍和分析，希望对各位玩家有所帮助。

生命线介绍和分析：

首先我们说说生命线的被动，这个被动的优点是非常不错的，那就是在救人的时候会生成护盾挡住正前方所有飞行物和子弹，但是这个盾也有非常不好的地方，那就是太容易暴露了，本来是偷偷救人的，结果这个护盾一下子就暴露了。其次这个技能在救人起来的一瞬间就会关闭，如果对方火力过猛的话，那队友刚起来还是要倒，所以这个被动在有些情况下是比较鸡肋的。治疗加快25%的被动是不错，可以说生命线的被动最好用的还是治疗了。

接下来我们说说Q技能，这个技能会生成一个小机器人，小机器人可以帮助队友还有自己回血，回血速度足够抗住第三回合之前的所有毒圈，这个治疗量是真的非常强大的。但是这个技能也有很大的缺点，那就是如果移动幅度过大的话，那治疗就会断掉，而且这个技能在释放的时候是不会开始治疗的，需要等治疗动画结束才可以。有时候这就影响了自己的生存能力。另外说一个小技巧，就是治疗机器人是有碰撞体积的，我们可以顶着机器人推动它，这样就相当于一个移动治疗了，虽然移动的优点慢，但是并没有多大影响。

最后我们说说生命线的大招，也就是空投，这个技能可以说是非常不错的技能了，因为每次呼叫都会给一个紫色、一个蓝色和一个白色的物品，虽然物品是随机的，但是无疑可以大大加快自己队伍装备升级速度，但是要注意，除了生命线的空投是不会出空投武器的，所以别指望可以直接拿到獒犬。生命线的空投的优势说了，那就在说说劣势，生命线的空投在释放的时候和普通空投一样，会产生一道蓝色的光柱，这就会吸引到敌人，而且空投落地后不打开的话那光柱是不会消失的，这就非常危险了，虽然普通空投也是这样的机制，但是普通空投是系统呼叫的，和我们自己呼叫的不一样，没有那么大的随机性，所以，一定要捡的快。其次生命线的空投在落地前不要指望拿系统空投混过去，这是不可能的，因为普通空投下落速度非常慢，而生命线的空投要快的多，很容易分便。

另外说一下生命线的小技巧，那就是尽量捡终极技能充能，这样可以让自己的大招好的更快，方便队伍在刚开始就成长起来。

以上就是小编给大家带来的apex英雄生命线的各方面分析了，希望对各位玩家有所帮助。