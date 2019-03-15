DNF水滴伤害字体怎么获得 DNF水滴伤害字体获得方法详解

2019-03-15 15:26:28 来源：91单机游戏 编辑：﹍ɑ。群℡

DNF是一款动作类游戏，DNF的水滴伤害字体是可以通过参与活动来免费获取的，需要收集一定数量的道具进行兑换，而且这个字体效果可以使用一年，具体的方法有哪些?小编整理了资料和大家分享下吧!

DNF水滴伤害字体获得方法介绍

获得方法：使用华丽鱼人的妄想在[梦中的鱼人罐]NPC商店的[华丽鱼人的妄想]页签中兑换

兑换水滴伤害字体需要41个华丽鱼人的妄想。

参与无限模式小游戏获得的道具，可在[梦中的鱼人罐]NPC商店兑换[华丽鱼人的妄想]页签的奖励。

总结：这个水滴伤害字体是需要41个华丽鱼人的妄想才能进行兑换，使用期间为一年，具体方法如上!

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