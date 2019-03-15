全境封锁2防弹衣怎么隐藏？哪些套装可以遮蔽防弹衣

2019-03-15 15:25:41 来源：91单机游戏 编辑：墨染西行

全境封锁2防弹衣是游戏中玩家必定会装备的防具，然而外观就十分丑陋了，91单机小编给大家带来全境封锁2隐藏防弹衣方法说明带给懂得穿衣打扮的你们快来看看吧。

隐藏防弹衣方法说明

全境封锁系列可以被定为成网游，和国内的网友还是有很大的区别的。另外也有部分玩家难以接受游戏中的硬核装备，提出了这个问题，这个防弹衣奇丑无比能不能隐藏啊。

方法比较简单，只要穿着套装就可以隐藏身上的防弹衣了，但是这里的套装仅限于仪仗队和华盛顿警察这两个。