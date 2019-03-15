全境封锁2可以用VPN玩吗 全境封锁2VPN游戏方法介绍

2019-03-15 15:24:13 来源：91单机游戏 编辑：NO

全境封锁2是最近很热门的一款游戏，不少网友想知道这款游戏是否能在VPN上玩？想在VPN上玩需要怎么操作？下面就一起跟小编来了解一下吧！

全境封锁2可以用VPN玩吗?全境封锁2已经正式发售了，但是掉线问题依然存在，因此就有玩家提出疑问，可不可以用VPN玩，育碧官方对此也做出了回应，下面就带大家去了解一下，希望能对大家在游戏过程中有所帮助。

全境封锁2是否可以用VPN玩

近日，有Reddit用户称，可以通过使用VPN来玩《全境封锁2》，并提供了具体的操作方法。然而，育碧官方对这一问题进行了回应称：“育碧强烈呼吁玩家不要使用VPN服务。擅自决定使用VPN的玩家自行承担相关后果。”小编也是建议大家不要尝试，文明上网，从你我做起。

操作方法：

1.关闭UPlay

2.选择您想要的VPN并且可以代理新西兰或墨尔本

3.选择“新西兰”或“墨尔本”的代理选项

4.设置时间为中欧时间14.00/东部标准时间9.00/太平洋标准时间6.00，打开UPlay

5.启动《全境封锁2》

6.游戏进入主界面后，禁用VPN

7.玩得开心! (风险自负)

以上就是小编为各位带来的有关全境封锁2可以用VPN玩吗的全部内容！